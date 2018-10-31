حصرياً: مقشر القهوة لبشرة مشرقة ونقية

كيفكن يا بنات اللمة الحلوات؟ إن شاء الله تكونوا كلكن تمام التمام

اليوم جايبتلكن مقشر أنـــــــا بعشقو ومجنونة فيه

رح تعرفوا السبب بس لنبلش بالمكونات اللي رح نحتاجها

ملعقة كبيرة سكر خشن

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من أي نوع مرطب بتحبيه



غسولك اليومي

رح نخلط كل المكونات مع بعضها لحتى نحصل على خليط غليظ

تتاااا

صار المقشر جاااهز للإستخدام

نقوم بتوزيعه على البشرة ونقوم بفركه بحركة دائرية

لمدة 5 دقيقة ثم نتركه لمدة 5 دقائق أخرى

وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ

ونجففه

ونضع المرطب الذي نحب

مع استخدامي المستمر لهذه الوصفة العجيبة

لاحظت صفاء وحيوية في بشرتي واشراقة مميزة جداً

من أول استخدام

ونصيحة يا بنات تستخدمو المقشر مرتين بالأسبوع

الأثنين والخميس

أو مرة بالأسبوع متل ما تحبو

بس لا تهملو التقشير بنوب

أنا عادة إذا قمت بالتقشير في الليل

فإني أضع ماء الورد

ثم المرطب