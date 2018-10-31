مشاركتي فى مسابقة وطني الغالي

السلام عليكم...بدون اطالة هاهي مشاركتي المتواضعة

بمناسبة الثورة المجيدة اتقدم بهته الكلمات المتواضعة الى شهداء وطني الغالي ...

شهداء الواجب الوطني الذين لبو النداء

رحم الله الشهداء الابرار ......الرجال الذين حررو البلاد ....والنساء الابيات

معنى الاصل والمعدن النفيس

الذي لا .....ولن يحول على مر السنين

الشهداء الذي لم ..... يموتو بل هم عند ربهم وفي عقولنا احياء

عنوان الطهارة والشرف والعفة والكفاح

فما عددت من خصال ومواصفات ساكون واظل مقصرة يا ملائكة الارض

يا سبب حلول الخير والبركات

ف الله جعلكم من خيرة خلقه على وجه الارض وثالث مراتب الجنة بعد الصديقين وقبلهم الانبياء

يانجوم الليالي في بر المعارك...الطاحنة ..ويابلسم الامن والامان

هل انتهت الكلمات ام نفذت العبارات

اهديكم مني سلاما خجلت له الاحرف من الملاقات