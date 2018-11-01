تفسير لحلمي من فضلكم.. قلقانه جدا

شفت اني ماشيه مع واحده اعرفها كنت مطمنه ليها مش فاكره هي مين بس وصلتني لمكان معين لقيت فيه واحده ست كبيره شويه بس مش كتييير قالتلها جبتها لك اهي زي ماتفقنا وكان الكلام عليا..عرفت خلاص ان الست الكبيره دي عاوزه تخطفني .. حاولت اهرب منها وارمي ع وش البنت اللي كانت معايا التراب بس فجأه لقيتني بصحي وكأني كنت متخدره وانا فعلا عند الست الكبيره ف بيتها خلاص خطفتني وحطاني في مكان عندها مش عارفه ازاي.. والبنت اللي كانت ماشيه معايه خلاص مشت وسابتني بعد ماتخطفت علما بأني أرقى نفسي برقية شرعيه بعد أن حذرني الكثيرون من السحر أو شىء آخر يعطل الزواج