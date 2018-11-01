هديتي من سيلا ^^

السلام عليكم

غيرتيني هههه

كنت متمنية انا تاني نكون تم معليش المرة الجاية

بصحتك حنونة

(ماشي رواية سنون الضياع لمريم بابا عمي عرضت في المعرض اخر مرة تالتها قاتلي يمكن شراءها من المعرض)

اعجبني الاهداء خاصة ان اسمي علية ايمان ههههه

ان شاء الله المرة الجاية نتلاقو وتكونا انت صاحبة الكتاب وتعطيهولي منشريهش ههه