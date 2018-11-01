هديتي من سيلا ^^

"viola"
:: عضو بارز ::
- إنضم
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- محل الإقامة
- اوساكا..
- الجنس
- أنثى
هاي عليكم
نشالله راكم ملاح
رحت لسيلا ليوم و ني ميتة بالسعادة خاطر اول مرة نتلاقا بهذاك العدد تاع الكتّاب كيما اليوم واسيني الاعرج صفية جزائري يسمينة خضرة و آخرون *-*
بصح راهي غااااايضتني جا ايمن العتوم و مكفانيش الوقت جا متأخر لم تستجب دعواتي :'(
مهم جبتلكم هدية صغيرة ليكم قاع و ل @لؤلؤة قسنطينة خااصة ♥
راني وصلتلها سلامك ^^
نشالله راكم ملاح
رحت لسيلا ليوم و ني ميتة بالسعادة خاطر اول مرة نتلاقا بهذاك العدد تاع الكتّاب كيما اليوم واسيني الاعرج صفية جزائري يسمينة خضرة و آخرون *-*
بصح راهي غااااايضتني جا ايمن العتوم و مكفانيش الوقت جا متأخر لم تستجب دعواتي :'(
مهم جبتلكم هدية صغيرة ليكم قاع و ل @لؤلؤة قسنطينة خااصة ♥
راني وصلتلها سلامك ^^