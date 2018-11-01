هديتي من سيلا ^^

"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,663
الإعجابات
22,972
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#1
هاي عليكم
نشالله راكم ملاح
رحت لسيلا ليوم و ني ميتة بالسعادة خاطر اول مرة نتلاقا بهذاك العدد تاع الكتّاب كيما اليوم واسيني الاعرج صفية جزائري يسمينة خضرة و آخرون *-*
بصح راهي غااااايضتني جا ايمن العتوم و مكفانيش الوقت جا متأخر لم تستجب دعواتي :'(
مهم جبتلكم هدية صغيرة ليكم قاع و ل @لؤلؤة قسنطينة خااصة ♥
راني وصلتلها سلامك ^^


45327693_1615384782094161_4738267088416669696_n.jpg
45210328_256114318434485_5592122688693862400_n.jpg
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,252
الإعجابات
37,090
النقاط
701
الجنس
ذكر
#2
يعني جد نصفك الثاني شتها لاخر ما شفت وش هو ؟؟
وبصحتك حاجة مليحة كي زرتي المعرض.. للمرة الالف نعرف بلي زهري معوج... ما كتبتليش نروح لثم
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,746
الإعجابات
62,919
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
بصحتك حبيبتي
من أفضل الأماكن والأشخاص الذين يفرح الشخص حين يلقاهم
:love::love::love:احلى هدية ماشاءالله
يعطيك الصحة

@4algeria.com
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#5
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,252
الإعجابات
37,090
النقاط
701
الجنس
ذكر
#5
قال السلطانة:
بصحتك حبيبتي
من أفضل الأماكن والأشخاص الذين يفرح الشخص حين يلقاهم
:love::love::love:احلى هدية ماشاءالله
يعطيك الصحة

@4algeria.com
إضغط للتوسيع...
الخطرة الجاية تشوفو ابطال اللمة بكتبهم ان شاء الله ويكون الاهداء جزء من الكتاب
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,663
الإعجابات
22,972
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#6
قال The tank:
يعني جد نصفك الثاني شتها لاخر ما شفت وش هو ؟؟
وبصحتك حاجة مليحة كي زرتي المعرض.. للمرة الالف نعرف بلي زهري معوج... ما كتبتليش نروح لثم
إضغط للتوسيع...
هاني بعثتولك
معليش نشالله تروح تسينيي *-*
سلمك خو
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,663
الإعجابات
22,972
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#8
قال السلطانة:
بصحتك حبيبتي
من أفضل الأماكن والأشخاص الذين يفرح الشخص حين يلقاهم
:love::love::love:احلى هدية ماشاءالله
يعطيك الصحة

@4algeria.com
إضغط للتوسيع...
الله يسلمك
اييه والله اليوم وحد السعادة هههه
خسارة برك مشفتش أيمن و الله كنت ميتة و نشوفو حية وروايتو غاليين
بلا مزية ^^
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
481
الإعجابات
1,193
النقاط
241
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم
غيرتيني هههه
كنت متمنية انا تاني نكون تم معليش المرة الجاية
بصحتك حنونة
(ماشي رواية سنون الضياع لمريم بابا عمي عرضت في المعرض اخر مرة تالتها قاتلي يمكن شراءها من المعرض)
اعجبني الاهداء خاصة ان اسمي علية ايمان ههههه
ان شاء الله المرة الجاية نتلاقو وتكونا انت صاحبة الكتاب وتعطيهولي منشريهش ههه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top