👈تحدي نكت ...أحكي نكتة بطريقتك

تحدي نكت

إحكيها بطريقتك



أتيتكم اليوم في العدد الثاني من تحدي النكت ،إحكيها على طريقتك



أضع نكتتين وكل من يدخل يحكيهما على طريقته

كل واحد منا عنده طريقة تختلف عن الاخر في حكاية نكتة

وقد اسمعها للمرة الالف منك لكنها تضحكني لان طريقتك مختلفة

اذا شاركونا التحدي

باسم الله أبدأ

أول نكتة

شرح مفردات ....

حابس : غبي

علاش : لماذا

والنكتة الثانية

أرجو تفاعلكم المعهود كما عودتمونا

إحترامي وتقديري