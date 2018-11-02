👈تحدي نكت ...أحكي نكتة بطريقتك

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
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#1
images (6).jpeg
تحدي نكت
إحكيها بطريقتك

[IMAGE] One Piece - Luffy pleure de joie bis.jpg

أتيتكم اليوم في العدد الثاني من تحدي النكت ،إحكيها على طريقتك

أضع نكتتين وكل من يدخل يحكيهما على طريقته
كل واحد منا عنده طريقة تختلف عن الاخر في حكاية نكتة
وقد اسمعها للمرة الالف منك لكنها تضحكني لان طريقتك مختلفة
اذا شاركونا التحدي



باسم الله أبدأ

أول نكتة

hqdefault (4).jpg



شرح مفردات ....
حابس : غبي
علاش : لماذا


والنكتة الثانية

shof_1f5e2abfa445fb4.jpg



أرجو تفاعلكم المعهود كما عودتمونا
إحترامي وتقديري
حلم كبير (y)
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
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الإعجابات
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أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ههههههههههههههه اضحك الله سنك اخي الكبير
ربما ساشارك بذن الله
بالتوفيق للجميع
بارك الله فيك وجزاك كل خير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه​
 
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