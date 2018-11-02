معلومات رائعة ومفيدة

missing heart
:: عضو بارز ::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب
معلومات رائعة ومفيذة
1- لو أتيحت الفرصه للذباب بالتكاثر 12 شهر دون أن يموت، فإن حجمها سيكون حينها سيوازي حجم الكرة الأرضية. ومن رحمة الله بنا أن عمرها 14 يوم فقط
2- هناك ياباني غرقت زوجته في تسونامي2011فتعلم الغوص وأخرج جثتها من البحر بنفسه ودفنها في بيتهم لأن آخر رسالة وصلته قبل موتها"أريد العودة لبيتي"
3- هناك 100,000 شخص اشتروا تذكرة ذهاب بدون عودة إلى كوكب المريخ محاولين العيش فيه، الرحلة ستبدأ عام 2022
4- في تركمانستان ومنذ 25 عامًا وحتى اليوم: الكهرباء، والماء، والغاز.. كلها مجانية للشعب
5- إذا تم وضع الانسان في غرفة تحجب الاصوات الخارجية بـ نسبة 99.9 بالمئة فأنه يستطيع سماع صوت تدفق الدم في الشراين والأوردة من جسده
6- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍً ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮﺍﻟﻲ 250
ﺳﻨﺔ
7- ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺁﺫﺍﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﻵﺫﺍﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
8- ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻱ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
9- ﺍﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ : ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺰﻥ !
10- ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﻫﺪﻙ ﺑﻨﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﻪ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻚ
ﻟﻤﺪﻩ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻚ ﺟﺪﺍ
11- ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻟﺴﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ ! ﻻﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﺴﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ !
12- ﺍﻃﻮﻝ ﺯﺣﺎﻡ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺴﻊ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﻃﻮﻟﻪ ﻝ 100
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
13- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﺤﻠﻘﻮﻥ ﺣﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺕ ﻗﻄﻄﻬﻢ
ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ !
14- ﺗﻤﻄﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺐ زحل ﻭ ﺍلمشتري !
15- ﺍﻟﻘﺮﺵ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻟﺪﻩ
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺗﻪ ! ﻻﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب
معلومات رائعة ومفيذة
1- لو أتيحت الفرصه للذباب بالتكاثر 12 شهر دون أن يموت، فإن حجمها سيكون حينها سيوازي حجم الكرة الأرضية. ومن رحمة الله بنا أن عمرها 14 يوم فقط
2- هناك ياباني غرقت زوجته في تسونامي2011فتعلم الغوص وأخرج جثتها من البحر بنفسه ودفنها في بيتهم لأن آخر رسالة وصلته قبل موتها"أريد العودة لبيتي"
3- هناك 100,000 شخص اشتروا تذكرة ذهاب بدون عودة إلى كوكب المريخ محاولين العيش فيه، الرحلة ستبدأ عام 2022
4- في تركمانستان ومنذ 25 عامًا وحتى اليوم: الكهرباء، والماء، والغاز.. كلها مجانية للشعب
5- إذا تم وضع الانسان في غرفة تحجب الاصوات الخارجية بـ نسبة 99.9 بالمئة فأنه يستطيع سماع صوت تدفق الدم في الشراين والأوردة من جسده
6- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍً ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮﺍﻟﻲ 250
ﺳﻨﺔ
7- ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺁﺫﺍﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﻵﺫﺍﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
8- ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻱ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
9- ﺍﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ : ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺰﻥ !
10- ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﻫﺪﻙ ﺑﻨﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﻪ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻚ
ﻟﻤﺪﻩ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻚ ﺟﺪﺍ
11- ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻟﺴﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ ! ﻻﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﺴﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ !
12- ﺍﻃﻮﻝ ﺯﺣﺎﻡ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺴﻊ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﻃﻮﻟﻪ ﻝ 100
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
13- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﺤﻠﻘﻮﻥ ﺣﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺕ ﻗﻄﻄﻬﻢ
ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ !
14- ﺗﻤﻄﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺐ زحل ﻭ ﺍلمشتري !
15- ﺍﻟﻘﺮﺵ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻟﺪﻩ
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺗﻪ ! ﻻﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ !
منقول للامانة والافاذة
المصدر: صفحة في الفيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
المصدر: صفحة في الفيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه