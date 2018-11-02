معلومات رائعة ومفيدة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب

معلومات رائعة ومفيذة