معلومات رائعة ومفيدة

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,813
الإعجابات
19,543
النقاط
756
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب

معلومات رائعة ومفيذة
1- لو أتيحت الفرصه للذباب بالتكاثر 12 شهر دون أن يموت، فإن حجمها سيكون حينها سيوازي حجم الكرة الأرضية. ومن رحمة الله بنا أن عمرها 14 يوم فقط

2- هناك ياباني غرقت زوجته في تسونامي2011فتعلم الغوص وأخرج جثتها من البحر بنفسه ودفنها في بيتهم لأن آخر رسالة وصلته قبل موتها"أريد العودة لبيتي"

3- هناك 100,000 شخص اشتروا تذكرة ذهاب بدون عودة إلى كوكب المريخ محاولين العيش فيه، الرحلة ستبدأ عام 2022

4- في تركمانستان ومنذ 25 عامًا وحتى اليوم: الكهرباء، والماء، والغاز.. كلها مجانية للشعب

5- إذا تم وضع الانسان في غرفة تحجب الاصوات الخارجية بـ نسبة 99.9 بالمئة فأنه يستطيع سماع صوت تدفق الدم في الشراين والأوردة من جسده

6- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍً ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮﺍﻟﻲ 250
ﺳﻨﺔ

7- ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺁﺫﺍﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﻵﺫﺍﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

8- ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻱ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ

9- ﺍﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ : ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺰﻥ !

10- ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﻫﺪﻙ ﺑﻨﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﻪ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻚ
ﻟﻤﺪﻩ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻚ ﺟﺪﺍ

11- ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻟﺴﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ ! ﻻﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﺴﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ !

12- ﺍﻃﻮﻝ ﺯﺣﺎﻡ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺴﻊ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﻃﻮﻟﻪ ﻝ 100
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ

13- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﺤﻠﻘﻮﻥ ﺣﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺕ ﻗﻄﻄﻬﻢ
ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ !

14- ﺗﻤﻄﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺐ زحل ﻭ ﺍلمشتري !

15- ﺍﻟﻘﺮﺵ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻟﺪﻩ
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺗﻪ ! ﻻﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ !

منقول للامانة والافاذة
المصدر: صفحة في الفيس بوك

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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