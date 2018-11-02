مشكل في الحاسوب

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



احتاج مساعدتكم لمن يملك خبرة او معلومة

مند ايام اصبح الحاسوب يظهر مشاكل لا اعرف سببها حللت احداها مرة فاصبح ثقيلا عند التشغيل بعدها اثناء العمل يصبح عادي

و اليوم عندما شغلته ظهرت نافدة

موضحة في الصورة