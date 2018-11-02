ربي اغفرلي
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هل تعرف من هم السعداء حقاً
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⭐️السعداء ♡♡
هم الذين انشغلوا بأنفسهم عن الآخرين فحرصوا على إصلاح قلوبهم و عيوبهم ، فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله يوم القيامة .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء ♡♡:
هم الذين عرفوا حقيقة الحياة وأنها دار معبر وليست بدار مقر .. فاغتنموا أوقاتهم فجعلوها في طاعة الله .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويستغفرون الله على ذنوبهم وتقصيرهم في جنبه سبحانه وتعالى . ⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين لا يعرف الحقد والحسد طريقاً إلى قلوبهم ، فإن وقع شيء من ذلك اجتهدوا في مدافعته ورفضه .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين لا يتكلمون ولا يسمعون إلا أطيب الكلام وأحسنه فينتقون ألفاظهم كما يُنتقى أطيب الثمر .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء ♡◇:
هم الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته قولاً وعملا.
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين يتفاءلون دائماً ويؤمنون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم ، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم.
{الصابرين ، الراضين ، الحامدين لقضاء الله وقدره }.
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله ، وأنست أرواحهم بالقرب منه فتجدهم في سعادة وسرور وإن كانوا في عيش ضيق .
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⭐️⭐️⭐️⭐️
جعلكم الله ومن تحبون من السعداء في الدنيا والآخرة
●○●○●○●○○
♧♧♧♧♧♧♧♧
⭐️السعداء ♡♡
هم الذين انشغلوا بأنفسهم عن الآخرين فحرصوا على إصلاح قلوبهم و عيوبهم ، فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله يوم القيامة .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء ♡♡:
هم الذين عرفوا حقيقة الحياة وأنها دار معبر وليست بدار مقر .. فاغتنموا أوقاتهم فجعلوها في طاعة الله .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويستغفرون الله على ذنوبهم وتقصيرهم في جنبه سبحانه وتعالى . ⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين لا يعرف الحقد والحسد طريقاً إلى قلوبهم ، فإن وقع شيء من ذلك اجتهدوا في مدافعته ورفضه .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين لا يتكلمون ولا يسمعون إلا أطيب الكلام وأحسنه فينتقون ألفاظهم كما يُنتقى أطيب الثمر .
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء ♡◇:
هم الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته قولاً وعملا.
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين يتفاءلون دائماً ويؤمنون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم ، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم.
{الصابرين ، الراضين ، الحامدين لقضاء الله وقدره }.
⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️السعداء :♡♡
هم الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله ، وأنست أرواحهم بالقرب منه فتجدهم في سعادة وسرور وإن كانوا في عيش ضيق .
●○●○●○●○●○○
⭐️⭐️⭐️⭐️
جعلكم الله ومن تحبون من السعداء في الدنيا والآخرة
●○●○●○●○○