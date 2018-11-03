missing heart
:: عضو بارز ::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
28 نصيحه مش مكتوبين فى الكتب
1. أي مضاد حيوي يأخذه الطفل ولم يظهر تأثيره بعد ٤٨ ساعة -- يلزم عمل تحاليل سواء (مسحة، مزرعة ، دم) للتشخيص الصحيح للحالة وتغيير المضاد الحيوي حسب التحاليل.
2. ارتفاع درجة الحرارة -- ليس معناه مضاد حيوي .
3-حساسية الأنف -- ليس معناها مضاد حيوي
4. النزلة المعوية -- ليس معناها مضاد حيوي
5. مغص البطن -- ليس معناه مطهر معوي (مضاد حيوي)
6. الكحة -- ليس معناها مضاد حيوي
7. حساسية الصدر -- لا تمت للمضاد الحيوي بصلة
8. ألم الساقين عند الأطفال -- ليس معناه حمى روماتيزمية وحقنة بنسيلين طويلة المفعول شهرياً
9. ألم الأذن -- ليس معناه التهاب الأذن الوسطى ومضاد حيوي
10. احمرار العين -- ليس معناه قطرة مضاد حيوي
11. ورم اليد نتيجة خبطة -- ليس معناه مرهم مضاد حيوي
12. لا يوجد مضاد حيوي يستخدم أقل من أسبوع إلا نوعاً واحداً فقط (Azithromicin)
13. تكرار الأعراض -- ليس معناه نفس التشخيص وبالتالي نفس العلاج ، وتكرار المضاد الحيوي اللي الطفل استراح عليه
14. لا يوجد شيء اسمه مضاد حيوي خفيف ومضاد حيوي قوي -- كله مضاد حيوي
15. لا يوجد شيء اسمه ملعقة صغيرة أو ملعقة شاي -- لابد من حساب الجرعة ب (مل) بناء على وزن الطفل.
16. لا يوجد شيء اسمه الحقن تجيب من الآخر - الحقن استخدامها محدود جداً كما في المستشفيات أو تبعاً لنتيجة المزرعة، يعني طفل عنده لوز بكتيرية -- فنبدأ بالحقن دا غلط
17. أي مضاد حيوي نبدأ فيه بحقن ثم نكمل على شراب -- لازم تكون نفس المادة الفعالة.
18. لا يوجد مضاد حيوي شراب لا يرج قبل الاستخدام
19 لا يوجد مضاد حيوي يستعمل بعد حله ب 15 يوم
20. المضاد الحيوي يحفظ بباب الثلاجة
الكلام ده ينطبق على المضاد الحيوي بجميع صوره الحقن والأقراص والشراب والمراهم وقطرات العين والأذن الخ.>>المضاد الحيوي نعمة كبيرة من الله لعباده، وهو سلاح ذو حدين إن أحسنتم استخدامه أصابكم نفعه ،، وإن أسأتم استعماله انقلب عليكم ضرره ،،
21 الحديد ف الكبسولات او المحاليل سم قاتل لمن لا يحتاجه فعليا ..
يعنى اللى ياخده وهو معندهوش انيما نقص حديد مثبته بالتحاليل
...
22- اللى هياخد جرعه مضاد حيوى من اى نوع وبالذات الحقن وميكملهاش
ويجى بعد كدا جسمه ميقدرش يحارب اى مرض
ميلومش الا نفسه
...
23-الام اللى ابنها يكون مولع نااار وهى شغاله تديله ف لبوس او دواء خافض للحراره او تجرى ع الصيدليه ترزعه حقنه مضاد حيوى وخلاص من غير كشف ..لو الواد مات والا جاله مشكله ف المخ .. برضه متلومش الا نفسها.. وهنلومها احنا اكتر لما نعاتبها انها حتى معملتش كمدات او حتى حمت الطفل
....
24- اللى يبقى عنده حصوه ع الكليه او الحالب وميعملش سونار ولا حتى يروح يكشف ويقضيها مسكنات وخلاص .. هيجى يوم عليه وياكل الحيط من شده الالم اعمل سونار واكشف ولو محتاج تفيت او منظار شيلها واخلص وارتاح
..25- اللى مقضينها مسكنات عمال على بطال كأنها ملبس .. وبيتخسروا يكشفوا ومستخبين ورا قناع اصل الدكاتره مواوليلهم طويله .. لما المعده عندك تتخرم وترجعى دم ساعتها بس هتعرفى ان القرص ابو نص جنيه دا هو اللى كان هيتسبب ف موتك
...
26- لما نقول مليوووون مره الاطفال ممنوع عنهم الهمبروجر والسوسيس والسجق المدخن وكل ما يحتوى على فول الصويا عشان بيرهق القولون ف هضمه وعشان المنتجات دى ف مواد حافظه مضره جداا .. ف القولون يتعب مره على مره ويبقى عرضه يجيله سرطانات ونسبتها بتزيد ف الاطفال عن الكبار .. وتلاقى الناس مقاوحه وشغاله برضه تجيبهم .. ميجيش حد يقول ليه عندى قولون عصبى ولا ليه بطنى مبتخفش
27- لما نقولك يا حج ويا استاذ يا محترم .. ويا انسه او يا مدام يبتاعه المظاهر بلاش تدخين عشان متضروش نفسكم وتضرونا .. وانتوا برضه مستخبيين ورا قناع اصلنا منقدرش نوقفها اصلنا اتعودنا عليها .. طيب لما يجلك مرض السده الرئويه المزمنه وتعرف انه دور البرد وقتها ممكن يقتلك وتعرف اكتر انك لو خدت جرعه اكسجين مش محسوبه بالملى ممكن تموت .. ساعتها هتعرف انك كنت ف نعمه ومصونتهاش
...
28- لما نقول ان المشروبات الغازيه فيها ماده تضاد نسبه الكالسيوم ف جسمنا .. يعنى لما الماده دى تشربها كتييير وتزيد جدا ف دمك يقوم الجسم يطرد كالسيوم منه .. ويجيلك هشاشه عظام وبلاوى تانيه .. محدش منعك من شربها بس متفتريش
منقول للامانة والافاذة ان شاء الله
المصدر: صفحة فيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
28 نصيحه مش مكتوبين فى الكتب
1. أي مضاد حيوي يأخذه الطفل ولم يظهر تأثيره بعد ٤٨ ساعة -- يلزم عمل تحاليل سواء (مسحة، مزرعة ، دم) للتشخيص الصحيح للحالة وتغيير المضاد الحيوي حسب التحاليل.
2. ارتفاع درجة الحرارة -- ليس معناه مضاد حيوي .
3-حساسية الأنف -- ليس معناها مضاد حيوي
4. النزلة المعوية -- ليس معناها مضاد حيوي
5. مغص البطن -- ليس معناه مطهر معوي (مضاد حيوي)
6. الكحة -- ليس معناها مضاد حيوي
7. حساسية الصدر -- لا تمت للمضاد الحيوي بصلة
8. ألم الساقين عند الأطفال -- ليس معناه حمى روماتيزمية وحقنة بنسيلين طويلة المفعول شهرياً
9. ألم الأذن -- ليس معناه التهاب الأذن الوسطى ومضاد حيوي
10. احمرار العين -- ليس معناه قطرة مضاد حيوي
11. ورم اليد نتيجة خبطة -- ليس معناه مرهم مضاد حيوي
12. لا يوجد مضاد حيوي يستخدم أقل من أسبوع إلا نوعاً واحداً فقط (Azithromicin)
13. تكرار الأعراض -- ليس معناه نفس التشخيص وبالتالي نفس العلاج ، وتكرار المضاد الحيوي اللي الطفل استراح عليه
14. لا يوجد شيء اسمه مضاد حيوي خفيف ومضاد حيوي قوي -- كله مضاد حيوي
15. لا يوجد شيء اسمه ملعقة صغيرة أو ملعقة شاي -- لابد من حساب الجرعة ب (مل) بناء على وزن الطفل.
16. لا يوجد شيء اسمه الحقن تجيب من الآخر - الحقن استخدامها محدود جداً كما في المستشفيات أو تبعاً لنتيجة المزرعة، يعني طفل عنده لوز بكتيرية -- فنبدأ بالحقن دا غلط
17. أي مضاد حيوي نبدأ فيه بحقن ثم نكمل على شراب -- لازم تكون نفس المادة الفعالة.
18. لا يوجد مضاد حيوي شراب لا يرج قبل الاستخدام
19 لا يوجد مضاد حيوي يستعمل بعد حله ب 15 يوم
20. المضاد الحيوي يحفظ بباب الثلاجة
الكلام ده ينطبق على المضاد الحيوي بجميع صوره الحقن والأقراص والشراب والمراهم وقطرات العين والأذن الخ.>>المضاد الحيوي نعمة كبيرة من الله لعباده، وهو سلاح ذو حدين إن أحسنتم استخدامه أصابكم نفعه ،، وإن أسأتم استعماله انقلب عليكم ضرره ،،
21 الحديد ف الكبسولات او المحاليل سم قاتل لمن لا يحتاجه فعليا ..
يعنى اللى ياخده وهو معندهوش انيما نقص حديد مثبته بالتحاليل
...
22- اللى هياخد جرعه مضاد حيوى من اى نوع وبالذات الحقن وميكملهاش
ويجى بعد كدا جسمه ميقدرش يحارب اى مرض
ميلومش الا نفسه
...
23-الام اللى ابنها يكون مولع نااار وهى شغاله تديله ف لبوس او دواء خافض للحراره او تجرى ع الصيدليه ترزعه حقنه مضاد حيوى وخلاص من غير كشف ..لو الواد مات والا جاله مشكله ف المخ .. برضه متلومش الا نفسها.. وهنلومها احنا اكتر لما نعاتبها انها حتى معملتش كمدات او حتى حمت الطفل
....
24- اللى يبقى عنده حصوه ع الكليه او الحالب وميعملش سونار ولا حتى يروح يكشف ويقضيها مسكنات وخلاص .. هيجى يوم عليه وياكل الحيط من شده الالم اعمل سونار واكشف ولو محتاج تفيت او منظار شيلها واخلص وارتاح
..25- اللى مقضينها مسكنات عمال على بطال كأنها ملبس .. وبيتخسروا يكشفوا ومستخبين ورا قناع اصل الدكاتره مواوليلهم طويله .. لما المعده عندك تتخرم وترجعى دم ساعتها بس هتعرفى ان القرص ابو نص جنيه دا هو اللى كان هيتسبب ف موتك
...
26- لما نقول مليوووون مره الاطفال ممنوع عنهم الهمبروجر والسوسيس والسجق المدخن وكل ما يحتوى على فول الصويا عشان بيرهق القولون ف هضمه وعشان المنتجات دى ف مواد حافظه مضره جداا .. ف القولون يتعب مره على مره ويبقى عرضه يجيله سرطانات ونسبتها بتزيد ف الاطفال عن الكبار .. وتلاقى الناس مقاوحه وشغاله برضه تجيبهم .. ميجيش حد يقول ليه عندى قولون عصبى ولا ليه بطنى مبتخفش
27- لما نقولك يا حج ويا استاذ يا محترم .. ويا انسه او يا مدام يبتاعه المظاهر بلاش تدخين عشان متضروش نفسكم وتضرونا .. وانتوا برضه مستخبيين ورا قناع اصلنا منقدرش نوقفها اصلنا اتعودنا عليها .. طيب لما يجلك مرض السده الرئويه المزمنه وتعرف انه دور البرد وقتها ممكن يقتلك وتعرف اكتر انك لو خدت جرعه اكسجين مش محسوبه بالملى ممكن تموت .. ساعتها هتعرف انك كنت ف نعمه ومصونتهاش
...
28- لما نقول ان المشروبات الغازيه فيها ماده تضاد نسبه الكالسيوم ف جسمنا .. يعنى لما الماده دى تشربها كتييير وتزيد جدا ف دمك يقوم الجسم يطرد كالسيوم منه .. ويجيلك هشاشه عظام وبلاوى تانيه .. محدش منعك من شربها بس متفتريش
منقول للامانة والافاذة ان شاء الله
المصدر: صفحة فيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه