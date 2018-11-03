سبع انواع للنوم

missing heart

missing heart

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#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

سبع انواع للنوم

1. نوم الغافلين :
هم ينامون في مجلس فيه ذكر الله
عز وجل وذكر رسوله الكريم.

2. نوم الاشقياء :
هم ينامون وقت الصلاة.

3. نوم الملعونين :
هم ينامون عند صلاة الصبح ، احدى الروايات " من فاتته ليالي الصبح 3 أيام حشر مع المنافقين"

4. نوم المعذبين :
هم ينامون بين الطلوعين يعني أذان الصبح وطلوع الشمس ، والمقصود ان الشخص سيعذب العذاب الفعلي لأن في هذا الوقت تتوزع الأرزاق والبركة يوميا على البشر وهو وقت استجابة الدعاء.

5. نوم الراحة :
الذي يريح الانسان وأي رؤيا يراها تكون حتما صادقة.

6. النوم المرخوص :
النوم بعد العشائين ،، أي لا بأس به.

7. نوم الحسرة :
النوم ليلة الجمعه ، ففي احيائها الخير الكثير لأنها الليلة التي ينظر بها الله الى عبده.
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*يقول صلى الله عليه وآله وسلم ”بلغوا عني ولو آية“

خمسة معلومات .:

1- هل تعلم :
عندما ينتهي الأذان لا تحرم نفسك من دعوه مستجابه بعد ترديدك الأذان وقول الدعاء المأثور، انشر فغيرك لا يعلم ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد . .

.....

2- هل تعلم :
اين توضع ذنوبك و أنت في صلاتك ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ( ان العبد اذا قام يصلي اتى بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه )
يامن تتعجل في الركوع والسجود أطل سجودك و ركوعك بقدر ماتستطيع لتتساقط عنك الذنوب فلاتفوت هذا الاجر " من گتم علما لجمہ اللہ بلجام من نار يوم القيآمه " . .
........

3- هل تعلم :
ماتت امرأه صالحه فكانوا كلما زاروا قبرها وجدوا رائحة تراب القبر (ورداً) فقال زوجها إنها كانت لاتترك قراءة سورة الملك قبل نومها . فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له فإحرص عليها لأنها تنجي من عذآب القبر" آخبر بها من تحب " ولأني أحبك آخبرتك . .
.........

4- هل تعلم :
عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة يصبح بينك وبين الجنه الموت فقط !
...........

5- هل ..تعلم :
عند الانتهاء من الصلاة لا تستعجل وأبقى جالسا مدة لأن الملائكة تدعي لك عند ربك

منقول للامانة والافاذة ان شاء الله
المصدر: صفحة فيس بوك

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا عزيزتي شيماء
معلومات قيّمة، نسأل الله أن يوفقنا للأخذ بها
وأن يعيننا على تأدية الطاعات والصلوات
بارك الله فيك​
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,847
الإعجابات
19,593
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا عزيزتي شيماء
معلومات قيّمة، نسأل الله أن يوفقنا للأخذ بها
وأن يعيننا على تأدية الطاعات والصلوات
بارك الله فيك​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك خير الجزاء غاليتي مريم، الله يعزك يارب
ان شاء الله يارب انتم ونحن وكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
وفيك بركة غاليتي
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك المميز
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه​
 
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