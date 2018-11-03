بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



سبع انواع للنوم



1. نوم الغافلين :

هم ينامون في مجلس فيه ذكر الله

عز وجل وذكر رسوله الكريم.



2. نوم الاشقياء :

هم ينامون وقت الصلاة.



3. نوم الملعونين :

هم ينامون عند صلاة الصبح ، احدى الروايات " من فاتته ليالي الصبح 3 أيام حشر مع المنافقين"



4. نوم المعذبين :

هم ينامون بين الطلوعين يعني أذان الصبح وطلوع الشمس ، والمقصود ان الشخص سيعذب العذاب الفعلي لأن في هذا الوقت تتوزع الأرزاق والبركة يوميا على البشر وهو وقت استجابة الدعاء.



5. نوم الراحة :

الذي يريح الانسان وأي رؤيا يراها تكون حتما صادقة.



6. النوم المرخوص :

النوم بعد العشائين ،، أي لا بأس به.



7. نوم الحسرة :

النوم ليلة الجمعه ، ففي احيائها الخير الكثير لأنها الليلة التي ينظر بها الله الى عبده.

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*يقول صلى الله عليه وآله وسلم ”بلغوا عني ولو آية“



خمسة معلومات .:



1- هل تعلم :

عندما ينتهي الأذان لا تحرم نفسك من دعوه مستجابه بعد ترديدك الأذان وقول الدعاء المأثور، انشر فغيرك لا يعلم ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد . .



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2- هل تعلم :

اين توضع ذنوبك و أنت في صلاتك ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ( ان العبد اذا قام يصلي اتى بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه )

يامن تتعجل في الركوع والسجود أطل سجودك و ركوعك بقدر ماتستطيع لتتساقط عنك الذنوب فلاتفوت هذا الاجر " من گتم علما لجمہ اللہ بلجام من نار يوم القيآمه " . .

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3- هل تعلم :

ماتت امرأه صالحه فكانوا كلما زاروا قبرها وجدوا رائحة تراب القبر (ورداً) فقال زوجها إنها كانت لاتترك قراءة سورة الملك قبل نومها . فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له فإحرص عليها لأنها تنجي من عذآب القبر" آخبر بها من تحب " ولأني أحبك آخبرتك . .

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4- هل تعلم :

عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة يصبح بينك وبين الجنه الموت فقط !

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5- هل ..تعلم :

عند الانتهاء من الصلاة لا تستعجل وأبقى جالسا مدة لأن الملائكة تدعي لك عند ربك



منقول للامانة والافاذة ان شاء الله

المصدر: صفحة فيس بوك



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه ​