بحث مختصر عن نظافة البيئة باللغة الفرنسية

بحث عن نظافة البيئة باللغة الفرنسية

Préservation de l environnement



L environnement est tout ce qui entoure les êtres humains d actifs , l eau , l air, et les organismes vivants et les objets inanimés , un domaine dans lequel elle est pratiquée la vie humaine , et diverses activités .

Environnement de système précis et équilibré créé par le créateur d un grand et sage femme de ménage , { faire de Dieu qui a maîtrisé tout } [ant: 88 ] . Mais des mains humaines venus de déconner avec tout le bel environnement , tout et tout le monde en danger, et ce fut un furtif dévastateur , à savoir le ( la pollution ) qui a frappé la plupart des éléments de l environnement

Manifestations de la pollution :

Les manifestations de cette pollution sont nombreuses, y compris :

- Dioxyde de carbone , causée par les quantités massives de carburant que vous brûlez les installations industrielles, les stations d essence et les moteurs à combustion dans les moyens de transport et des communications , et qui se traduisent dans le puits, le dioxyde de soufre .

- Et le monoxyde de carbone qui est nocif pour le système respiratoire .

- Les impuretés et les vapeurs, et des solides en suspension tels que les composés de l arsenic , du phosphore , du soufre, du mercure , le fer et le zinc.

- Composés ( chlore, de fluor et de carbone ) de gaz qui résultent de l utilisation des réfrigérateurs , et certains pesticides et certains articles de la coiffure , de la race ou enlèvent les odeurs , qui sont fréquemment utilisés dans les maisons ainsi que dans les fermes .

- La pollution causée par l utilisation de détergents , métaux lourds, et les matières radioactives , les pesticides et les engrais , et les pétroliers des déchets et des eaux usées , et des eaux usées industrielles , portées par les rivières et les lacs , et le plomb

Pour la formation d une couche épaisse de mousse, de conduire à l isolement de l eau à partir de l oxygène de l air, et donc de diminuer la quantité d oxygène dissous dans l eau , ce qui conduit à la mort de leurs objets

Barbe .

- Le risque des essais nucléaires; provoquant une pollution dans l eau , l air et le désert .

- Bruit ; , qui se traduisent par de nombreux néfaste sur la santé et psychologique , ce qui conduit à l interruption des fonctions de l oreille , du nez et de la gorge , et affecte la sécrétion de certaines hormones nocives dans le corps , menant à la confusion dans certaines des fonctions du cerveau , et le plus dangereux, ils donnent lieu à des sentiments de peur , d anxiété et de stress chez les individus , aussi, les personnes souffrant de dépression sont plus les gens sensibilité au bruit .

- Beaucoup de sources naturelles , telles que les tempêtes, les tremblements de terre , les volcans , les ouragans , les inondations et autres.

Communauté musulmane face à ce problème , il doit se conformer à l éthique de l islam dans le comportement et traitant de la nature autour de nous en termes de succession dans le sol pour la reconstruction.

Mais quel est le rôle d un musulman ?

Le rôle de :

- Pour assurer la propreté de l endroit dans lequel ils vivent , que ce soit à la maison ou de la ville , parce que la base de toute hygiène de progrès et de papier , et le titre de la civilisation , et la manifestation de la foi .

- Eviter le bruit , en prenant soin de retourner ses fils calme , c est le droit de la valeur suprême et l aspect de la civilisation islamique , et la valeur de l acuité de notre religion pour confirmer et de plaidoyer , il dit : Je veux dire dans votre marche et Agdd de voix qui a refusé le vote à la voix de l âne } [ Luqman : 19 ] .

- S efforcer de se développer autour de lui , des espaces avec des fleurs et de l autre, la décoration de sa maison et autour des arbres et des plantes , et apprendre aux enfants à maintenir les arbres et les fleurs et les plantes dans les lieux publics et privés , avec l importance des arbres et des fleurs plantes dans le jardin de la maison ou à l intérieur ; à savourer la beauté et le chérir .

- ةlimination des déchets d une manière appropriée , à prévenir la propagation des maladies , et le transfert de l infection , ne doit pas être placé en face de la maison ou derrière , afin de ne pas être vulnérable aux manipulations Vtaatnather sont regroupés par les insectes , recherché image accueil et nuire à sa famille , tout en étant prudent de ne pas jeter de balcons et fenêtres .

- ةlimination des déchets solides ; comme le papier et les boîtes , et des morceaux de tissu ancien , bouteilles vides , boîtes de conserve, et les restes de nourriture , qui sont devenus les principales sources de pollution ; Parce que l agglutination et l accumulation d eau autour d eux un terrain fertile pour les insectes et les microbes et la source de l odeur désagréable . Le musulman doit s efforcer de communiquer avec le Bureau de la santé et de la notification de la localisation de l élimination des déchets .

- Attention dans le traitement de l eau , et pas de gaspillage dans leur utilisation , ainsi que la non - contamination jeta la terre en elle .

- Assurer le soleil d entrer dans les différentes salles , pour éliminer les insectes et les microbes et empêcher leur reproduction et de réduire la propagation des maladies et des épidémies .

- Faites preuve de prudence lors du nettoyage des produits chimiques et des substances toxiques , et de minimiser autant que possible , car ils affectent la couche d ozone , qui protège la terre du soleil brûlant , et d autres rayons nuisibles .

- L utilisation de filtres qui protègent l environnement contre les émissions résultant de l utilisation de carburant et ainsi de suite , ainsi que leur utilisation dans les appareils ménagers qui se traduisent par l émergence d échappement nocifs Kmadkhna autre cuisine .

- Promouvoir la conscience environnementale chez les enfants , d élargir leurs horizons et leurs connaissances sur l amour du monde et de l univers , y compris , et en elle, ainsi que la publication de cette prise de conscience chez les voisins et les parents et les conseils directs et des conseils pour eux, et de la coopération sur la face de ce danger , pour le bénéfice de l individu , de la communauté , et même le monde entier .

Dieu nous a créé tout l univers , et excelle à nous par la nature autour de nous , et de les rendre servile à servir , c est le secrétariat de nos mains , et de l exploitation doit être accompagnée d autant obtenir un bénéfice privé tout en maintenant l intérêt public