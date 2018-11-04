مشاركة في مسابقة وطنى الغالى

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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وطنى .....
عربي اسلاميُّ الدين،الاخوة الكرم العدل الحرية مبادئه
بينى وبنه لحمةالقربي ، حنين له حتى وانا فيه ، خوف دائم من فراقه
جزائرية انا....
اجل جزائرية انا....
بشهادة كل من خولت له نفسه على انتهاك حرمتك على اغتصاب براءة ابنائك وسيادتك حرة انتى
بدماء ابنائك ،بزغاريد نسائك رفرف علمك عالياا ياوطن
الحاضر يعلم الغائب ،من مات فدائك مأواه الخلد في جنة ربه يتمتع ومن ورثوا اراضيك ارواحهم فداء لك
اقولها وافتخر ،اقولها وياريت لو لو اموت شهدتاا بعدها جزائرية انا
اختى فاطمة نسومر اخى زيغود يوسف
علمك هو لحافى ،قسماا احلى ترانيم لسانى ،ترابك هو منبع رزقي في دنيا وياليت لو يكون مثوايا عند مماتى
جزائرية اناا جزائرية
بلدى اول خطواتى على ارضك اول احلامى كانت فيك اول خيباتى انستنى فيها ،اول فرحة شاركتنى فيها
جزائرية انا وافتخر
نكلو باولادك فصرخت مستوعب العالم بان الحرية تاخذ ولا تسترد
قصفوو حماتك من كل صوب وحدب لكن العزيمة قوية والهدف محقق لا محال
نسائك شامخات يعطين دروساا عن الشهامة والشجاعة يسحقن من يقربهن
ولكن ياوطن ....
ماذنب الابرياء من يتحمل ذنبهم ذهب العدو وترك بصمته التى تسحق قلوبنا كلما رايناهم
جزائرية انا وافتخر ...
حبر قلبي يخجل عند ذكر حروفك وكلماتى غاضبة لانها لاتفيك حق وصفك
اقولها وافتخر جزائرية انا ...
وطنى وطنى غالى الثمن وانا الحامى له في المحن دمت سلماا طول الامد
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