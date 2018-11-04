مشاركة في مسابقة وطنى الغالى

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
714
الإعجابات
1,035
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
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أنثى
#1
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وطنى .....
عربي اسلاميُّ الدين،الاخوة الكرم العدل الحرية مبادئه
بينى وبنه لحمةالقربي ، حنين له حتى وانا فيه ، خوف دائم من فراقه
جزائرية انا....
اجل جزائرية انا....



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بشهادة كل من خولت له نفسه على انتهاك حرمتك على اغتصاب براءة ابنائك وسيادتك حرة انتى
بدماء ابنائك ،بزغاريد نسائك رفرف علمك عالياا ياوطن

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الحاضر يعلم الغائب ،من مات فدائك مأواه الخلد في جنة ربه يتمتع ومن ورثوا اراضيك ارواحهم فداء لك

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اقولها وافتخر ،اقولها وياريت لو لو اموت شهدتاا بعدها جزائرية انا

اختى فاطمة نسومر اخى زيغود يوسف



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علمك هو لحافى ،قسماا احلى ترانيم لسانى ،ترابك هو منبع رزقي في دنيا وياليت لو يكون مثوايا عند مماتى
جزائرية اناا جزائرية
بلدى اول خطواتى على ارضك اول احلامى كانت فيك اول خيباتى انستنى فيها ،اول فرحة شاركتنى فيها
جزائرية انا وافتخر
نكلو باولادك فصرخت مستوعب العالم بان الحرية تاخذ ولا تسترد
قصفوو حماتك من كل صوب وحدب لكن العزيمة قوية والهدف محقق لا محال
نسائك شامخات يعطين دروساا عن الشهامة والشجاعة يسحقن من يقربهن
ولكن ياوطن ....


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ماذنب الابرياء من يتحمل ذنبهم ذهب العدو وترك بصمته التى تسحق قلوبنا كلما رايناهم
جزائرية انا وافتخر ...


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حبر قلبي يخجل عند ذكر حروفك وكلماتى غاضبة لانها لاتفيك حق وصفك

اقولها وافتخر جزائرية انا ...





وطنى وطنى غالى الثمن وانا الحامى له في المحن دمت سلماا طول الامد
 

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,596
الإعجابات
21,466
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
أهلا أختي و شكرا على المشاركة
صدقا أختااه كلما رأيت صور أجدادي أزداد كرها لفرنسا المجرمة
آلاف الصور و أطنان من الأرشيف يفوق ما وقع في الحربين العالميتين
يحتوي و بالدليل على جرائم فرنسا
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
714
الإعجابات
1,035
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
أهلا أختي و شكرا على المشاركة
صدقا أختااه كلما رأيت صور أجدادي أزداد كرها لفرنسا المجرمة
آلاف الصور و أطنان من الأرشيف يفوق ما وقع في الحربين العالميتين
يحتوي و بالدليل على جرائم فرنسا
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اى فعلا اخى كما قلت كلما اطلعنا على تاريخ جزائرنا العظيم ازددنا كرهاا للعدوو الغاشم الذي لارحمة في قلبه ونحمد الله على الحب الذي يزداد يومياا لوطننا الغالى
اتمنى ان تكون مشاركتى في المستوى
 
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