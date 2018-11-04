مشاركة في مسابقة وطنى الغالى

أهلا أختي و شكرا على المشاركة

صدقا أختااه كلما رأيت صور أجدادي أزداد كرها لفرنسا المجرمة

آلاف الصور و أطنان من الأرشيف يفوق ما وقع في الحربين العالميتين

يحتوي و بالدليل على جرائم فرنسا