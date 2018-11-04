تطبيق تيك توك والكل يشطح

أ

أمورة زوجي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
23 سبتمبر 2013
المشاركات
41
الإعجابات
126
النقاط
5
#1
السلام عليكم
عندي مدة اكثر من سنتين ما دخلتش للمة لكن اليوم دخلت وقريت بعض المواضيع وجاني في بالي هذا الموضوع لي راه مركز حديث كل الناس
كان بكري لو نشوفو فيديو تاع طفلة نقولو مسكينة سرقولها الموبيل او اكيد كاش واحد راه يستفز فيها ويهدد فيها وفضحها وندعولها بالستر
لكن الان للاسف ولات الاسر في خطر بنات في عمر صغير جدا تلقاهم يشطحو دون رقيب فيه
نساء متزوجات مدايرين مقاطع وتلقا الالاف يتفرج فيهم بدون علم ازواجهن
شباب يشطحو احسن من النسا
مافهمتش هل هذا راجع للفراغ او لسوء التربية او لعدم وجود رقيب ام لنقص الوازع الديني ام ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حبيت نعرف ارائكم في هذا الموضوع
وما هو السبب في كل هذا التسيب ؟
هل من حلول ام رح يزيد الوضع سوء ؟
ان شا الله يكون موضوعي مفيد وسامحوني للتقصير مع اني دائمة الزيارة لكن للقراءة فقط
تحياتي
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,225
الإعجابات
34,206
النقاط
1,276
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام اختي مرحبا بيك من جديد
صراحة حبيبتي عندك الحق فوش قلتي
الله يهدي هدو العباد في بالهم دايرين حالة وهوما الجياحة كون جات بنادم
والي يحير اكثر الناس يلي زعما واعية وتتفرج فيهم ليل نهار وتبقى تنشر فيهم
انا يظهرلي انتشار هاد الظواهر السبب تاعو اساسا هو تشجيع الناس بالاعجاب والنشر والمشاركة
والحل فنظري انو كل شخص يغير ما بنفسو ويحبس من الجياحة وميتفرجش هاد الامور يركز مع دينو يتفرج دروس و يسمع قران احسنلو علاش ليه هدا التمسخير واذا قابلت شخص رايح تولي كيفو و تدي من عندو لذلك اختر من تتابع باش تكتسب الامور الجميلة احسن وفاللخر نقول الله يعافينا و يثبتنا يا رب ويبعدنا على هاد الاشكال
بوركت اخيتي ^^
 
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