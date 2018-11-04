تطبيق تيك توك والكل يشطح

السلام عليكم

عندي مدة اكثر من سنتين ما دخلتش للمة لكن اليوم دخلت وقريت بعض المواضيع وجاني في بالي هذا الموضوع لي راه مركز حديث كل الناس

كان بكري لو نشوفو فيديو تاع طفلة نقولو مسكينة سرقولها الموبيل او اكيد كاش واحد راه يستفز فيها ويهدد فيها وفضحها وندعولها بالستر

لكن الان للاسف ولات الاسر في خطر بنات في عمر صغير جدا تلقاهم يشطحو دون رقيب فيه

نساء متزوجات مدايرين مقاطع وتلقا الالاف يتفرج فيهم بدون علم ازواجهن

شباب يشطحو احسن من النسا

مافهمتش هل هذا راجع للفراغ او لسوء التربية او لعدم وجود رقيب ام لنقص الوازع الديني ام ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حبيت نعرف ارائكم في هذا الموضوع

وما هو السبب في كل هذا التسيب ؟

هل من حلول ام رح يزيد الوضع سوء ؟

ان شا الله يكون موضوعي مفيد وسامحوني للتقصير مع اني دائمة الزيارة لكن للقراءة فقط

تحياتي