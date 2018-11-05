هل من ترحيب حار ..

علي الفاضلي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 نوفمبر 2018
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
عدنا .. والعود أحمد ..
طال الغياب.. رغما المرور احيانا .. مرورو الكرام الخفاف ..
كنا .. والحمد لله ما زلنا ..
وعدنا بعد ان اشتقنا لبعض الاعضاء لهم في الذاكرة طيف ..
دامتم عافيتكم وسلامتكم ..
دمتم سالمين.
عدنا .. والعود أحمد ..
طال الغياب.. رغما المرور احيانا .. مرورو الكرام الخفاف ..
كنا .. والحمد لله ما زلنا ..
وعدنا بعد ان اشتقنا لبعض الاعضاء لهم في الذاكرة طيف ..
دامتم عافيتكم وسلامتكم ..
دمتم سالمين.