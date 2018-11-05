عرض بيع متوفر مبلغ 52.6 دولار بايير مقابل 190دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
choayb1987
المبلغ
52.6 ( USD )
سعر البيع
190 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايير - Payeer
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
1,007
الإعجابات
780
النقاط
491
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 52.6 دولار بايير مقابل 190 دج CCP

الاولوية لمن ياخذ كامل المبلغ

العمولة على المشتري

الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد او الموقع على 00 ليلا
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,156
الإعجابات
2,852
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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