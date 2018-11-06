ما عرفني أحد حق المعرفة غيرك ..

حياكم الله ..

ولنا في قصص الصالحين ما ينفعنا ..

مما يروى أن احد الصالحين من السلف المعروفين بالتقوى والورع .. والزهد والصلاح ..

كان يطوف بالبيت العتيق .. وفي زحمة الطواف تعثر في أحدهم ..

فالتفت اليه هذا الاخير واشبعه سبا وشتما .. وهو لا يعرف ان هذا من صالحي صالحيهم ..

وقال له يا مرائي ..

فما زاد على ان قال له تواضعا .. والله ما عرفني أحد مثلك .. ثم انصرف .

وهذا العبد الصالح : محمد بن واسع البصري " الورع التقي ..

رأى ابنه يتبختر .. فنهاه ولم يعجبه حاله فقال له :

هل تدري من أنت ؟ اما امك فقد اشتريتها بدراهم معدودة ...

وأما اباك .. فلا كثر الله في المسلمين من امثاله ..

تواضعوا لله فرفعهم ..

وانتقصوا من انفسهم فأكرمهم ..

" دمتم سالمين "