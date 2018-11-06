الاستخدام الموضعي للبن والكاكاو على الشعر

yasminayasso

yasminayasso

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#1
انا بصراحه اول مره استخدم الحنه مع البن والكاكاو ع الشعر بس ما عجنتها واتخمرت كويس خفت ان الكافيين الموجود في الكاكاو و البن يأثروا ع المخ لأني هسيبها على شعري طول الليل.. وخصوصا اني عندي كهربا زايده والدكتور مانعني عن الكافيين تقريبا زي القهوه و الكاكاو
لو ممكن حد يجاوبني : ممكن يأثروا فعلا ولا الاستخدام الموضعي يفرق عن تناول المشروبات دي بالفم
 
choayb1987

choayb1987

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#2
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صراحة اول مرة اسمع ياو تخاف المسامات يتسدو و تفرطس
 
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