الاستخدام الموضعي للبن والكاكاو على الشعر

yasminayasso
:: عضو منتسِب ::
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انا بصراحه اول مره استخدم الحنه مع البن والكاكاو ع الشعر بس ما عجنتها واتخمرت كويس خفت ان الكافيين الموجود في الكاكاو و البن يأثروا ع المخ لأني هسيبها على شعري طول الليل.. وخصوصا اني عندي كهربا زايده والدكتور مانعني عن الكافيين تقريبا زي القهوه و الكاكاو
لو ممكن حد يجاوبني : ممكن يأثروا فعلا ولا الاستخدام الموضعي يفرق عن تناول المشروبات دي بالفم
لو ممكن حد يجاوبني : ممكن يأثروا فعلا ولا الاستخدام الموضعي يفرق عن تناول المشروبات دي بالفم