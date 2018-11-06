الاستخدام الموضعي للبن والكاكاو على الشعر

انا بصراحه اول مره استخدم الحنه مع البن والكاكاو ع الشعر بس ما عجنتها واتخمرت كويس خفت ان الكافيين الموجود في الكاكاو و البن يأثروا ع المخ لأني هسيبها على شعري طول الليل.. وخصوصا اني عندي كهربا زايده والدكتور مانعني عن الكافيين تقريبا زي القهوه و الكاكاو

لو ممكن حد يجاوبني : ممكن يأثروا فعلا ولا الاستخدام الموضعي يفرق عن تناول المشروبات دي بالفم