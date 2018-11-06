بحري غريق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أكتوبر 2018
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- محل الإقامة
- شرق
- الجنس
- ذكر
اليلام عليكم ناس اللمة
حبيت نقولكم انو المياه عادت لمجاريها بعد جهد عصيب و حرب نفسية كبيرة بين النازع الديني و الكبرياء الرجالي و عذاب الضمير تجاه الاولاد
و لكن راني خايف انو كل مرة يصر هكا و تكبر الحكاية و مبعد تهدي
و تتريقل و مبعد كانو ما صرا والو
ارئكم القيمة و راني صدقوني كي فتحت قلبي معاكم ارتحت و دعواتكم عاونوني بزاف
حبيت نقولكم انو المياه عادت لمجاريها بعد جهد عصيب و حرب نفسية كبيرة بين النازع الديني و الكبرياء الرجالي و عذاب الضمير تجاه الاولاد
و لكن راني خايف انو كل مرة يصر هكا و تكبر الحكاية و مبعد تهدي
و تتريقل و مبعد كانو ما صرا والو
ارئكم القيمة و راني صدقوني كي فتحت قلبي معاكم ارتحت و دعواتكم عاونوني بزاف