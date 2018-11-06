اليلام عليكم ناس اللمة

حبيت نقولكم انو المياه عادت لمجاريها بعد جهد عصيب و حرب نفسية كبيرة بين النازع الديني و الكبرياء الرجالي و عذاب الضمير تجاه الاولاد

و لكن راني خايف انو كل مرة يصر هكا و تكبر الحكاية و مبعد تهدي

و تتريقل و مبعد كانو ما صرا والو

ارئكم القيمة و راني صدقوني كي فتحت قلبي معاكم ارتحت و دعواتكم عاونوني بزاف