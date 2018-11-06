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ب

بحري غريق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أكتوبر 2018
المشاركات
40
الإعجابات
54
النقاط
3
محل الإقامة
شرق
الجنس
ذكر
#1
اليلام عليكم ناس اللمة
حبيت نقولكم انو المياه عادت لمجاريها بعد جهد عصيب و حرب نفسية كبيرة بين النازع الديني و الكبرياء الرجالي و عذاب الضمير تجاه الاولاد
و لكن راني خايف انو كل مرة يصر هكا و تكبر الحكاية و مبعد تهدي
و تتريقل و مبعد كانو ما صرا والو
ارئكم القيمة و راني صدقوني كي فتحت قلبي معاكم ارتحت و دعواتكم عاونوني بزاف
 
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