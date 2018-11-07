دبراسكم❌لازم تبعوها✅✅✔✔

سلام عليكم

توحشتكم بزااااااااااااااااف وشراكم 😊😊

عالسريع حبيت نمد معلومة ولا تجربة جربتها و عجبتني

ياخي شكيتلكم ايامات قبل بالتعب و الارهاق و نتفكر كفاه كنت نوض الصباح نخدم لليل و منعياش

المهم واحد اخوتي نصحني بتجنب السكريات جاتلي صعيبة صح و راجلي تاني يقولي علاه تشربي لتاي بنين كما هاك

المهم خترة فالصلاة طاحتلي في مخي خطيك من السكريات إطلاقا

و حبست السكر ماكاش لاخبز لا شكولاطة لا حلويات

نطيب خبز الشعير و فبلاصة السكر ندير عسل طبيعي و لا روب التمر

بعد ثلاثة أيام راحلي التعب خلااااااص و ليت ندير سبور كل يوم بعدما كنت نديرو زوج خترات فالسمانة و منقدرش مامبا نكمل الفشل راحلي خلاص و الحمد لله يارب

و نتمنى كامل تجربوها باش تحافظو على صحتكم و شكرا😊😊سلام