دبراسكم❌لازم تبعوها✅✅✔✔

sanaya
:: عضو فعّال ::
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سلام عليكم
توحشتكم بزااااااااااااااااف وشراكم 😊😊
عالسريع حبيت نمد معلومة ولا تجربة جربتها و عجبتني
ياخي شكيتلكم ايامات قبل بالتعب و الارهاق و نتفكر كفاه كنت نوض الصباح نخدم لليل و منعياش
المهم واحد اخوتي نصحني بتجنب السكريات جاتلي صعيبة صح و راجلي تاني يقولي علاه تشربي لتاي بنين كما هاك
المهم خترة فالصلاة طاحتلي في مخي خطيك من السكريات إطلاقا
و حبست السكر ماكاش لاخبز لا شكولاطة لا حلويات
نطيب خبز الشعير و فبلاصة السكر ندير عسل طبيعي و لا روب التمر
بعد ثلاثة أيام راحلي التعب خلااااااص و ليت ندير سبور كل يوم بعدما كنت نديرو زوج خترات فالسمانة و منقدرش مامبا نكمل الفشل راحلي خلاص و الحمد لله يارب
و نتمنى كامل تجربوها باش تحافظو على صحتكم و شكرا😊😊سلام
توحشتكم بزااااااااااااااااف وشراكم 😊😊
عالسريع حبيت نمد معلومة ولا تجربة جربتها و عجبتني
ياخي شكيتلكم ايامات قبل بالتعب و الارهاق و نتفكر كفاه كنت نوض الصباح نخدم لليل و منعياش
المهم واحد اخوتي نصحني بتجنب السكريات جاتلي صعيبة صح و راجلي تاني يقولي علاه تشربي لتاي بنين كما هاك
المهم خترة فالصلاة طاحتلي في مخي خطيك من السكريات إطلاقا
و حبست السكر ماكاش لاخبز لا شكولاطة لا حلويات
نطيب خبز الشعير و فبلاصة السكر ندير عسل طبيعي و لا روب التمر
بعد ثلاثة أيام راحلي التعب خلااااااص و ليت ندير سبور كل يوم بعدما كنت نديرو زوج خترات فالسمانة و منقدرش مامبا نكمل الفشل راحلي خلاص و الحمد لله يارب
و نتمنى كامل تجربوها باش تحافظو على صحتكم و شكرا😊😊سلام