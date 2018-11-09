خبزة هوا "المطبخ التونسي"

Melissa tounsia
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 10
- الإعجابات
- 8
- النقاط
- 3
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- أنثى
المقادير:
- 200 غ زبدة
- 200 غ سكر
- 150 غ بوفريوة (بندق)
- 100 غ لوز
- 80 قطعة من البسكويت المربع
- 50 غ فستق المفروم
- 1/2 لتر الحليب
- نقشر و نفرم اللوز و البوفريوة .نخلط الزبدة مع السكر حتى يتحول الخليط الى عجينة متجانسة.يدهن طبق الفرن بقليل من الزبدة.
- نغمس 16 قطعة بسكويت في الحليب المغلي البارد ثم نضعها في الطبق على شكل مربع نطلى طبقة البسكويت بقليل من خليط الزبدة و نرش بقليل من البوفريوة و اللوز المفروم.
- نعيد العملية السابقة حتى ينتهي البسكويت، ننهي بالفستق و أخيرا نضعها في الثلاجة ثم نقصها عند التقديم.