خبزة هوا "المطبخ التونسي"

Melissa tounsia

Melissa tounsia

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
4 أكتوبر 2018
المشاركات
10
الإعجابات
8
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
تونس
الجنس
أنثى
#1
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المقادير:

  • 200 غ زبدة
  • 200 غ سكر
  • 150 غ بوفريوة (بندق)
  • 100 غ لوز
  • 80 قطعة من البسكويت المربع
  • 50 غ فستق المفروم
  • 1/2 لتر الحليب
طريقة اعداد خبزة البسكويت:
  • نقشر و نفرم اللوز و البوفريوة .نخلط الزبدة مع السكر حتى يتحول الخليط الى عجينة متجانسة.يدهن طبق الفرن بقليل من الزبدة.
  • نغمس 16 قطعة بسكويت في الحليب المغلي البارد ثم نضعها في الطبق على شكل مربع نطلى طبقة البسكويت بقليل من خليط الزبدة و نرش بقليل من البوفريوة و اللوز المفروم.
  • نعيد العملية السابقة حتى ينتهي البسكويت، ننهي بالفستق و أخيرا نضعها في الثلاجة ثم نقصها عند التقديم.

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