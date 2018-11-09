السرطان مرض يشفى بسهولة✅✔

هل يمكن لخالق السماء و الأرض و ما بينهما أن يخلق داءا ولا يستطيع أن يجد له دواءاحاشا لله سبحانه فهو الشافي المعافيهذا شاب عراقي حارب المرض عن طريق الحمية و ما شجعني لطرح الفيديو هو أنني أعرف أختا بمنطقتي شفيت من السرطان أيضا باتباع حميةيعني الحل دوما هو الأكل الصحي الطبيعيفارحموا مرضى السرطان من الكيماوي الذي يدمر حتى الخلايا السليمةو طريقة الحمية هذه يعرفها أناس كثر من مختلف بقاع العالم غير أن الأطباء لا يصرحون بهاو الأدوية ذاتها هي حديث طويل عريضتابعو الفيديو ولو اقتنعتم فزوروا قناة الشاب بالفايس و اليوتيوب و شاركوه لعلكم تكونون سببا في انقاذ مريض و السلام عليكم❤