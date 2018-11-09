السرطان مرض يشفى بسهولة✅✔

أقنعك الفيديو؟

  • مجموع المصوتين
    3
  • الإستطلاع سيغلق: .
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,320
الإعجابات
5,445
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
هل يمكن لخالق السماء و الأرض و ما بينهما أن يخلق داءا ولا يستطيع أن يجد له دواءا
حاشا لله سبحانه فهو الشافي المعافي
هذا شاب عراقي حارب المرض عن طريق الحمية و ما شجعني لطرح الفيديو هو أنني أعرف أختا بمنطقتي شفيت من السرطان أيضا باتباع حمية
يعني الحل دوما هو الأكل الصحي الطبيعي
فارحموا مرضى السرطان من الكيماوي الذي يدمر حتى الخلايا السليمة
و طريقة الحمية هذه يعرفها أناس كثر من مختلف بقاع العالم غير أن الأطباء لا يصرحون بها
و الأدوية ذاتها هي حديث طويل عريض
تابعو الفيديو ولو اقتنعتم فزوروا قناة الشاب بالفايس و اليوتيوب و شاركوه لعلكم تكونون سببا في انقاذ مريض و السلام عليكم❤
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,628
الإعجابات
21,571
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
النت عندي ثقيلة ما نقدرش نشوف الفيدبيو
لكن انا اؤمن ان السرطان مرض كباقي الامراض يشفى منه المرضى
و النبي صلى الله عليه و سلم يقول
(( ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء ))
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,320
الإعجابات
5,445
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
النت عندي ثقيلة ما نقدرش نشوف الفيدبيو
لكن انا اؤمن ان السرطان مرض كباقي الامراض يشفى منه المرضى
و النبي صلى الله عليه و سلم يقول
(( ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء ))
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله تتابع الفيديو لا حقا و تخبرنا برأيك فيه شكرا لمرورك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top