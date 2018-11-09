السرطان مرض يشفى بسهولة✅✔

sanaya
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هل يمكن لخالق السماء و الأرض و ما بينهما أن يخلق داءا ولا يستطيع أن يجد له دواءا
حاشا لله سبحانه فهو الشافي المعافي
هذا شاب عراقي حارب المرض عن طريق الحمية و ما شجعني لطرح الفيديو هو أنني أعرف أختا بمنطقتي شفيت من السرطان أيضا باتباع حمية
يعني الحل دوما هو الأكل الصحي الطبيعي
فارحموا مرضى السرطان من الكيماوي الذي يدمر حتى الخلايا السليمة
و طريقة الحمية هذه يعرفها أناس كثر من مختلف بقاع العالم غير أن الأطباء لا يصرحون بها
و الأدوية ذاتها هي حديث طويل عريض
تابعو الفيديو ولو اقتنعتم فزوروا قناة الشاب بالفايس و اليوتيوب و شاركوه لعلكم تكونون سببا في انقاذ مريض و السلام عليكم❤
حاشا لله سبحانه فهو الشافي المعافي
هذا شاب عراقي حارب المرض عن طريق الحمية و ما شجعني لطرح الفيديو هو أنني أعرف أختا بمنطقتي شفيت من السرطان أيضا باتباع حمية
يعني الحل دوما هو الأكل الصحي الطبيعي
فارحموا مرضى السرطان من الكيماوي الذي يدمر حتى الخلايا السليمة
و طريقة الحمية هذه يعرفها أناس كثر من مختلف بقاع العالم غير أن الأطباء لا يصرحون بها
و الأدوية ذاتها هي حديث طويل عريض
تابعو الفيديو ولو اقتنعتم فزوروا قناة الشاب بالفايس و اليوتيوب و شاركوه لعلكم تكونون سببا في انقاذ مريض و السلام عليكم❤