قصر الامل عند الصالحين..

وحتى لا يطول امل المرء ويأتيه الاجل عن غفلة ..جاء التذكير من قبل سيد الخلق رسولنا الكريم

المصطفى صلى الله عليه وسلم:«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

وفي إشارة من الرسول الكريم إلى تذكُّر الموت كل يومين قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».



وكانت وصية الصالحين دائمًا الاكثار من ذكر الموت.

قال ابن عمر : " اذا اصبحت فلا تنتظر المساء .. واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.. وعد نفسك من اهل القبور.

أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: "إن أخوفَ ما أخافُ عليكم اثنتان: اتباع الهوى، وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصدُّ عن الحق، وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة.

وسُئل الإمام أحمد: "أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قِصَر الأمل، مَن إذا أصبح قال: لا أمسي".



وعن يحيى الغساني قال: "ما نمتُ يومًا قط فحدَّثتُ نفسي أني أستيقظ منه".



وقال عون بن عبدالله : "ما أنزل الموتَ كُنْه منزلته مَن عَدَّ غدًا من أجله، فكم من مستقَبِل يومًا لا يستكمِله، وكم من مؤمِّل لغد لا يُدرِكه! إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتُم الأملَ وغروره".



أقام معروفٌ الكرخي الصلاة، ثم قال لصاحب له: تقدَّم، فقال: إني إن صلَّيتُ بكم هذه الصلاة، لم أصلِّ بكم غيرها، فقال معروف: وأنت تُحدِّث نفسك أن تصلي صلاةً أخرى؟! نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل" .

وقال حبيب أبي محمد لزوجته: "إن متُّ في اليوم، فأرْسِلي إلى فلان يُغسِّلُني، وافعلي كذا، واصنعي كذا، فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله في كل يوم".



عن سويد بن عمرو قال: "سمعت داود الطائي يقول: "لو أمَّلتُ أن أعيش شهرًا، لرأيتني قد أتيتُ عظيمًا، وكيف أؤمِّل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخَلْقَ في ساعات الليل والنهار".



دمتم مستعدين .. سالمين.