مشكلتي فضفضة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
604
الإعجابات
3,665
النقاط
51
#1
السلام عليكم
اولا اريد ان اشكر المنتدى القيم على هكذا مساحة سخرت لطرح مشاكلنا
أنا فتاة عمري 20 سنة طالبة جامعية سنة ثانية محجبة من أسرة محافظة والحمدلله الجميع يرى الحالة التي آل إليها شبابنا وبناتنا اليوم فلا الرجل اصبح رجلا ولا المرأة باتت مرأة لدرجة اني اصبحت احس نفسي غريبة وسط هذا المجتمع لا أفكاري مثلهم ولا هندامي كذلك لست ممن يتبرجن قبل خروجهن من منازلهن بلهجتنا نخرج صابحة وانا راضية عن مظهري أردد دائما فكرة أن ابي لايستحق دخول جهنم لاني متبرجة أنا مقتنعة بهذه الفكرة كل الاقتناع وكل ورأيه لكن ما أراه في وقتنا هذا أن الفتيات اللواتي يشبهنني في طريقة تفكيري مع اني أرى أن هذه الفئة تكاد تنعدم أرى أننا نبدو غريبات معقدات وذوات تفكير غريب في وقتنا لي ما ديرش مكياج لي ماتلبسش لمزير لي ما تتعطرش وتكون ريحتها تتشم على بعد 40كلم تسمى معقدة وما تتزوجش تعرضت مرة لموقف أن قالت لي إحدى الفتيات اذا كملتي بنفس عقليتك هذه واحد ما يشوف فيك 😁😁 علاه لانو رجال نتاع ذرك يحبو وحدة تضرب الحطةوفعلا راني نشوف البنت لي حاطة من روحها وساترة روحها تقعد في دار باباها اصلا حتى فكرة الزواج باتت تخفيني لان مصطلح رجل الان اصبح يقاس بقصات الشعر الغريبة والسراويل الممزقة فعلا اصبحنا في زمن كثر فيه الذكور وقل فيه الرجال
لا اعلم لماذا كتبت هذه الكلمات اعتقد انها كانت مجرد فضفضه أو ربما لاني فعلا صرت غريبة وسط هذا المجتمع
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,635
الإعجابات
21,587
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
أهلا و سهلا بك أختاه و اكتبي ما يحلوا لك في اللمة
فاللمة بيتك و أهلها أهلك

بخصوص هته الوساوس عندنا عليها ردود و هي
عارضات الأزياء اللواتي يأتينا إلى الجامعات بترج فاضح يهينون أنفسهم
لأن الذين يرونهم يرون أنهم سلع فقط و إذا عزموا على الزواج فلن يتزوج تلك التي كان
تهين نفسها و تعرض نفسها للجميع
و إن تزوجها فالغالبية من هته الزيجات تنتهي بالطلاق
لكن العفيفة الكل يحترمها و ربما لا يقولون ذالك تعرفين لماذا راح أقص عليك قصة
تعرض ذئب لحادث فقطع ذيله فخاف أن يستهزيء به غيره فقال لهم ما أجمل الحياة و الللعب و العيش بلا ذيل أنا أحس بحرية أكبر
و سعادة لا توصف بشكلي الجديد و أكثر الحديث لأقرب صديقه حتى أقتنع صديقه بالفكرة و ذهب ألى النجار و قال له إقطع لي ذيلي
فقطع له ذيله فتألم و أحس أنه غير طبيعي و أحس بالحزن
فقال لصديفق لم أحس بالسعادة التي حدثتني عنها فرد عليه و هل تريدني أن أبقى وحدي أتألم يجب أن يكون معي أنيس في حزني
فقال له و ما العمل الآن قال له علينا أن نتظاهر بالفرح و السعادة و الحرية ليلحق بنا باقي القوم
فعلا كل مرة يتأثر ذئب بالفكرة و يقطع ذيله فيحزن و يتظاهر بالسعادة و الحرية ليقنع غيره
حتى فعلها كل الذئاب فكلهم يستألمون و يحزنون لكن يتظاهرون بالعكس


و منه بنيتي الغلية كل أهل التبرج و الأنحراف في حزن عميق لكن يتظاهرون بالسعادة لكي يغطون على أنفسهم

أما أهل الصلاح فهم في سعادة فيكفيهم فخرا حديث التي صلى الله عليه و سلم
" عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ ، كَانَ خَيْرًا "

أليست هته لوحدها تكفي لتعيشي راضية و سعيدة

أمر آخر بنيتي هل تقبلين بمخنث يخطبك و يتزوجك
فالمخنث لا يخطب أمثالك من العفيفات
و العفيفات يأتين إليهم الرجال الرجال و من الأبواب و بشرف و تخرج من بيت أبيها ملكة لتحط في بيت زوجها سلطانة
لا أحد يجرؤ على إهانتها

لا تجعلي الشيطان يغويك بهته الأفكار و كوني مومنة و توكلي على الله حق التوكل
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
يقول النابلسي
كم من فتاة كانت حبيسة البيت لا تتبرج و لا تتعطر فكافئها الله برجل من حيث لا تدري و لا تحتسب
وكم من متبرجة اظهرت مفاتنها و تبرجت وهي لليوم عانسة
عزيزتي كل ما عليك فعله هو الثقة بنفسك و قناعتك بالحجاب فقط
ولعلمك الكثير من الشباب اليوم يبحثون عن العفيفات
أما الذين تروقهم المتبرجة فأي خير تطمعينه فيهم يا أخت
ولو كنت غريبة فقد قال حبيبنا طوبى للغرباء
طوبى لك دينك و هنيئا لك عفتك ولست غريبة فأخواتك كثيرات
فقط ثقي بربك
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#4
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#4
السلام عليكم و رحمة الله
اهلا بك أختاه في هذا الركن
اولا اود ان أقول بارك الله في من رباك
هذه نتائج التنشئة الحسنة و ثمرة التربية الهادفة
الوقت الذي وصلنا مزدحم بعقليات رجعية تفكير سطحي..طغيان الظاهر على جوهر الباطن.

اغلب الشباب والبنات على حد سواء لا نأمل منهم مستقبل هذه البلاد ،تبرج فاضح،و تخنث طافح،البسة ماهو ممزق منها اكثر منه ما يستر الجلد ،قصات شعر غريبة، لا النساء أصبحت نساءا و لا الرجال أصبحو رجالا...أحيانا أقول في نفسي كيف لهم ان يبنوا عائلة على أصول سليمة نسأل الله العافية.

لا تقلقي أختي، لي خلق ما يضيع،فكما تكونو يولى عليكم، يكفي التزام حدود الله و تجنب الحرام و المشبهات ولكِ رضى الله ثم الوالدين، و جزاء من عنده لصبرِك على شهوات الدنيا و مغرياتها.
في الأخير أقول أحتسبي صبرك لله و هنيئا لوالديك بكِ..متمنيا لك حياة مستقبلية سعيدة.
 
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