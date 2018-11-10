أهلا و سهلا بك أختاه و اكتبي ما يحلوا لك في اللمة

فاللمة بيتك و أهلها أهلك



بخصوص هته الوساوس عندنا عليها ردود و هي

عارضات الأزياء اللواتي يأتينا إلى الجامعات بترج فاضح يهينون أنفسهم

لأن الذين يرونهم يرون أنهم سلع فقط و إذا عزموا على الزواج فلن يتزوج تلك التي كان

تهين نفسها و تعرض نفسها للجميع

و إن تزوجها فالغالبية من هته الزيجات تنتهي بالطلاق

لكن العفيفة الكل يحترمها و ربما لا يقولون ذالك تعرفين لماذا راح أقص عليك قصة

تعرض ذئب لحادث فقطع ذيله فخاف أن يستهزيء به غيره فقال لهم ما أجمل الحياة و الللعب و العيش بلا ذيل أنا أحس بحرية أكبر

و سعادة لا توصف بشكلي الجديد و أكثر الحديث لأقرب صديقه حتى أقتنع صديقه بالفكرة و ذهب ألى النجار و قال له إقطع لي ذيلي

فقطع له ذيله فتألم و أحس أنه غير طبيعي و أحس بالحزن

فقال لصديفق لم أحس بالسعادة التي حدثتني عنها فرد عليه و هل تريدني أن أبقى وحدي أتألم يجب أن يكون معي أنيس في حزني

فقال له و ما العمل الآن قال له علينا أن نتظاهر بالفرح و السعادة و الحرية ليلحق بنا باقي القوم

فعلا كل مرة يتأثر ذئب بالفكرة و يقطع ذيله فيحزن و يتظاهر بالسعادة و الحرية ليقنع غيره

حتى فعلها كل الذئاب فكلهم يستألمون و يحزنون لكن يتظاهرون بالعكس





و منه بنيتي الغلية كل أهل التبرج و الأنحراف في حزن عميق لكن يتظاهرون بالسعادة لكي يغطون على أنفسهم



أما أهل الصلاح فهم في سعادة فيكفيهم فخرا حديث التي صلى الله عليه و سلم

" عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ ، كَانَ خَيْرًا "



أليست هته لوحدها تكفي لتعيشي راضية و سعيدة



أمر آخر بنيتي هل تقبلين بمخنث يخطبك و يتزوجك

فالمخنث لا يخطب أمثالك من العفيفات

و العفيفات يأتين إليهم الرجال الرجال و من الأبواب و بشرف و تخرج من بيت أبيها ملكة لتحط في بيت زوجها سلطانة

لا أحد يجرؤ على إهانتها



لا تجعلي الشيطان يغويك بهته الأفكار و كوني مومنة و توكلي على الله حق التوكل