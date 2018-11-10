السلام عليكم
اولا اريد ان اشكر المنتدى القيم على هكذا مساحة سخرت لطرح مشاكلنا
أنا فتاة عمري 20 سنة طالبة جامعية سنة ثانية محجبة من أسرة محافظة والحمدلله الجميع يرى الحالة التي آل إليها شبابنا وبناتنا اليوم فلا الرجل اصبح رجلا ولا المرأة باتت مرأة لدرجة اني اصبحت احس نفسي غريبة وسط هذا المجتمع لا أفكاري مثلهم ولا هندامي كذلك لست ممن يتبرجن قبل خروجهن من منازلهن بلهجتنا نخرج صابحة وانا راضية عن مظهري أردد دائما فكرة أن ابي لايستحق دخول جهنم لاني متبرجة أنا مقتنعة بهذه الفكرة كل الاقتناع وكل ورأيه لكن ما أراه في وقتنا هذا أن الفتيات اللواتي يشبهنني في طريقة تفكيري مع اني أرى أن هذه الفئة تكاد تنعدم أرى أننا نبدو غريبات معقدات وذوات تفكير غريب في وقتنا لي ما ديرش مكياج لي ماتلبسش لمزير لي ما تتعطرش وتكون ريحتها تتشم على بعد 40كلم تسمى معقدة وما تتزوجش تعرضت مرة لموقف أن قالت لي إحدى الفتيات اذا كملتي بنفس عقليتك هذه واحد ما يشوف فيك 😁😁 علاه لانو رجال نتاع ذرك يحبو وحدة تضرب الحطةوفعلا راني نشوف البنت لي حاطة من روحها وساترة روحها تقعد في دار باباها اصلا حتى فكرة الزواج باتت تخفيني لان مصطلح رجل الان اصبح يقاس بقصات الشعر الغريبة والسراويل الممزقة فعلا اصبحنا في زمن كثر فيه الذكور وقل فيه الرجال
لا اعلم لماذا كتبت هذه الكلمات اعتقد انها كانت مجرد فضفضه أو ربما لاني فعلا صرت غريبة وسط هذا المجتمع
اولا اريد ان اشكر المنتدى القيم على هكذا مساحة سخرت لطرح مشاكلنا
أنا فتاة عمري 20 سنة طالبة جامعية سنة ثانية محجبة من أسرة محافظة والحمدلله الجميع يرى الحالة التي آل إليها شبابنا وبناتنا اليوم فلا الرجل اصبح رجلا ولا المرأة باتت مرأة لدرجة اني اصبحت احس نفسي غريبة وسط هذا المجتمع لا أفكاري مثلهم ولا هندامي كذلك لست ممن يتبرجن قبل خروجهن من منازلهن بلهجتنا نخرج صابحة وانا راضية عن مظهري أردد دائما فكرة أن ابي لايستحق دخول جهنم لاني متبرجة أنا مقتنعة بهذه الفكرة كل الاقتناع وكل ورأيه لكن ما أراه في وقتنا هذا أن الفتيات اللواتي يشبهنني في طريقة تفكيري مع اني أرى أن هذه الفئة تكاد تنعدم أرى أننا نبدو غريبات معقدات وذوات تفكير غريب في وقتنا لي ما ديرش مكياج لي ماتلبسش لمزير لي ما تتعطرش وتكون ريحتها تتشم على بعد 40كلم تسمى معقدة وما تتزوجش تعرضت مرة لموقف أن قالت لي إحدى الفتيات اذا كملتي بنفس عقليتك هذه واحد ما يشوف فيك 😁😁 علاه لانو رجال نتاع ذرك يحبو وحدة تضرب الحطةوفعلا راني نشوف البنت لي حاطة من روحها وساترة روحها تقعد في دار باباها اصلا حتى فكرة الزواج باتت تخفيني لان مصطلح رجل الان اصبح يقاس بقصات الشعر الغريبة والسراويل الممزقة فعلا اصبحنا في زمن كثر فيه الذكور وقل فيه الرجال
لا اعلم لماذا كتبت هذه الكلمات اعتقد انها كانت مجرد فضفضه أو ربما لاني فعلا صرت غريبة وسط هذا المجتمع