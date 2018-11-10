عرض مُلغى متوفر 100 دولار بتكوين مقابل CCP

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
بيانات المعاملة المالية
البائع
Sofito djebabra
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
193 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
21
الإعجابات
3
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
Saida
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته


متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 193دج (ثابت)

قيمة بيتكوين حسب موقع preev.com
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 

المرفقات

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Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
21
الإعجابات
3
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
Saida
#2
الرجاء منكم التصحيح من فضلك
داخل الموضوع

متوفر مبلغ 100دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 193دج (ثابت)
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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