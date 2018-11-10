سلام عليكم ورحمة الله وبركاته





متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )

سعر الدولار = 193دج (ثابت)



قيمة بيتكوين حسب موقع preev.com

المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين



الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ



ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد

والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .