Sofito djebabra
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 21
- الإعجابات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- Saida
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 193دج (ثابت)
قيمة بيتكوين حسب موقع preev.com
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
متوفر مبلغ 100دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 193دج (ثابت)
قيمة بيتكوين حسب موقع preev.com
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
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