عرض مُلغى متوفر مبلغ 150 دولار بايونير مقابل 28800 دج CCP

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
150 ( USD )
سعر البيع
192 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
567
الإعجابات
310
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 150 دولار بايونير مقابل 28800 دج CCP
(تصلك 150 دولار صافية لانه سوف يتم اضافة مبلغ اخر لحساب غدا صباحا ان شاء الله)
( من فضلك دفع صباح كي احول لك على صباحا 10 ان شاء الله)
المبلغ يباع اكملا
الدفع بعد التاكد صباحا على 10
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

  • 150.PNG
    150.PNG
    305.9 KB المشاهدات: 2
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,179
الإعجابات
2,889
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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