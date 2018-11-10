kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 567
- الإعجابات
- 310
- النقاط
- 23
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 150 دولار بايونير مقابل 28800 دج CCP
(تصلك 150 دولار صافية لانه سوف يتم اضافة مبلغ اخر لحساب غدا صباحا ان شاء الله)
( من فضلك دفع صباح كي احول لك على صباحا 10 ان شاء الله)
المبلغ يباع اكملا
الدفع بعد التاكد صباحا على 10
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر مبلغ 150 دولار بايونير مقابل 28800 دج CCP
(تصلك 150 دولار صافية لانه سوف يتم اضافة مبلغ اخر لحساب غدا صباحا ان شاء الله)
( من فضلك دفع صباح كي احول لك على صباحا 10 ان شاء الله)
المبلغ يباع اكملا
الدفع بعد التاكد صباحا على 10
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
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