السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 150 دولار بايونير مقابل 28800 دج CCP

(تصلك 150 دولار صافية لانه سوف يتم اضافة مبلغ اخر لحساب غدا صباحا ان شاء الله)

( من فضلك دفع صباح كي احول لك على صباحا 10 ان شاء الله)

المبلغ يباع اكملا

الدفع بعد التاكد صباحا على 10

المصدر : بيع وشراء العملات

ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف

الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ