استفسار من اخوتي الجزائرين

السلام عليكم ......... اخوتي



انا عضو جديد بمنتدي . وسعيد بانضمامي اليه



انا مصري مقيم بمصر وان شاء الله سأتشرف بالزواج من جزائرية



لدي كم سؤال اتمني ان اجد اجابته من اخوتي بالمنتدي



___________________________________________



من المعروف ان تكاليف الزواج مرتفعة في معظم بلداننا العربية لذا يتم تجهيز بيت الزوجية من الطرفين

فما هي الاشياء التي علي العريس والاشياء التي هي علي العروس عموما بالجزائر ؟



ولدي سؤال اخر هل يتم تقديم - شبكة - ذهب يقدم من العريس للعروس ؟

ما هو عدد جرمات الذهب المقدمة للعروس عموما بالجزائر ؟ في حالة توسط الحالة المادية لكل من العروس والعريس

المهر المناسب المقدم لوالد العروس تقريبا كم دينار ؟



شكرا لكم واعتذر علي الاطالة .....