عيد ميلاد سعيد يا اغلى حبيب في هذا العالم 😍😍😍😍

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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ابي ..
يااجمل كلمةقلتها ابي يامن كل شيبة في راسك تروى قصصاا عن طفولتنا ابي يامن علمتنى احياا حاملتاا حب الله ورسوله ابي ياجاغلى حبيب لا يخون ابي ياقدوتى ياغزى ويافخرى ابي يامن لن ياتى احد مثله ويشبهه احد
ابي ياليت التكفي لاعبر لك عن مدى سعادتى لكونك والدى ابي يامن افتخر وافتخر كلما ذكر اسمه بجانب اسمى ابي ابي التراب الذي تحت قدميك فخر لي ابي ادامك الله وادامنا الله تحت بساط قدميك في هاته السنة الجديدة اتمنى ان تحقق تحقق فيها ماتبقي فيها من احلامك وزيارة قريبة لقبر نبينا يا الله ....
ملاحظة : الصن اللى نضيفلوو الكاكاو نحط معاه حوالى زوج ملاعق كبار اضافية تاع الحليب السائل حق الكاكاو يعنى باه يعاود يخفاف الخليط تاعنا
والان راحا نطهوو الكطبقات تاعناا بالطبقة بالطبقة حيب الذوق تحبي تبداي بشوكولا تحبي بالفانى يعنى. نحط في المول تاعى الطبقة الاولى نشعل الفور من تحت ومن فوق نار متوسطة كى نشوفها طابت نحيها ونفرغ عليها طبقة ثانية مخالفتها حتى نكمل كامل الطبقات تاوعى
ملاحظة :السنيوة تكون مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفرينة باه نقدروو نحوها بدون مشاكل
اليك ياوالدى يابلسمى الشافي يااحلى نبضاتى قلبي يا اجمل شخص سقطت لاجله دقات قلبي يامن خلقنى الله لطاعتك بعد عبادته
اللهم ياربي العالمين كل قطرة عرق سقطت من جبين ابي اجعلها في ميزان حسناته اللهم واذا اخذتك امانتك فجعلها تتنعم في جنة الخلد بجانب رسولنا صلى الله عليه وسلم
اعزائي اتمنى ان تروقكم الوصفة ولا تبخلوو بتحضيرها لابائكم او امهاتكم او احبتكم فدنيا لحضات جميلة نحن من نخلق البسمة في تلك اللحظات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
تحياتى لوالدى الغالى ....
يااجمل كلمةقلتها ابي يامن كل شيبة في راسك تروى قصصاا عن طفولتنا ابي يامن علمتنى احياا حاملتاا حب الله ورسوله ابي ياجاغلى حبيب لا يخون ابي ياقدوتى ياغزى ويافخرى ابي يامن لن ياتى احد مثله ويشبهه احد
ابي ياليت التكفي لاعبر لك عن مدى سعادتى لكونك والدى ابي يامن افتخر وافتخر كلما ذكر اسمه بجانب اسمى ابي ابي التراب الذي تحت قدميك فخر لي ابي ادامك الله وادامنا الله تحت بساط قدميك في هاته السنة الجديدة اتمنى ان تحقق تحقق فيها ماتبقي فيها من احلامك وزيارة قريبة لقبر نبينا يا الله ....
ملاحظة : الصن اللى نضيفلوو الكاكاو نحط معاه حوالى زوج ملاعق كبار اضافية تاع الحليب السائل حق الكاكاو يعنى باه يعاود يخفاف الخليط تاعنا
والان راحا نطهوو الكطبقات تاعناا بالطبقة بالطبقة حيب الذوق تحبي تبداي بشوكولا تحبي بالفانى يعنى. نحط في المول تاعى الطبقة الاولى نشعل الفور من تحت ومن فوق نار متوسطة كى نشوفها طابت نحيها ونفرغ عليها طبقة ثانية مخالفتها حتى نكمل كامل الطبقات تاوعى
ملاحظة :السنيوة تكون مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفرينة باه نقدروو نحوها بدون مشاكل
اليك ياوالدى يابلسمى الشافي يااحلى نبضاتى قلبي يا اجمل شخص سقطت لاجله دقات قلبي يامن خلقنى الله لطاعتك بعد عبادته
اللهم ياربي العالمين كل قطرة عرق سقطت من جبين ابي اجعلها في ميزان حسناته اللهم واذا اخذتك امانتك فجعلها تتنعم في جنة الخلد بجانب رسولنا صلى الله عليه وسلم
اعزائي اتمنى ان تروقكم الوصفة ولا تبخلوو بتحضيرها لابائكم او امهاتكم او احبتكم فدنيا لحضات جميلة نحن من نخلق البسمة في تلك اللحظات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
تحياتى لوالدى الغالى ....
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