عيد ميلاد سعيد يا اغلى حبيب في هذا العالم 😍😍😍😍

ابي ..

يااجمل كلمةقلتها ابي يامن كل شيبة في راسك تروى قصصاا عن طفولتنا ابي يامن علمتنى احياا حاملتاا حب الله ورسوله ابي ياجاغلى حبيب لا يخون ابي ياقدوتى ياغزى ويافخرى ابي يامن لن ياتى احد مثله ويشبهه احد

ابي ياليت التكفي لاعبر لك عن مدى سعادتى لكونك والدى ابي يامن افتخر وافتخر كلما ذكر اسمه بجانب اسمى ابي ابي التراب الذي تحت قدميك فخر لي ابي ادامك الله وادامنا الله تحت بساط قدميك في هاته السنة الجديدة اتمنى ان تحقق تحقق فيها ماتبقي فيها من احلامك وزيارة قريبة لقبر نبينا يا الله ....