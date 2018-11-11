السلام عليكم

لا شئ اجمل من إبتسامة تكافح للظهور ما بين الدموع

ما أجمل أن تكون شخصا كلما يذكرك الأخرون يبتسمون







لا تستعجل الأمور قبل أوانها فإنها إن لم تكن لك أتعبت نفسك وكشفت أطماعك وان كانت لك أتتك مرفوع الكرامة ومرتاح البال



ثلاثة يجب أن تستقر في دهنك اولا لا نجات من الموت والتانية ولا راحة في هده الدنيا وثلاثا ولا سلامة من الناس

أجمل ما تدعو الله به هو ان يهبك الرضا /فإن رضت هانت عليك الدنيا



اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض