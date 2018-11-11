عرض بيع متوفر 129 دولار نتـلــــر NETELLER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
mohghoul
المبلغ
129 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
نتلر - Neteller
mohghoul

mohghoul

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
37
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
32
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 129 دولار نتــــلر NETELLER للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 دولار = 195 دج

المصدر : مال خاص

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة على الشاري والمقدرة ب 1.45%
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع

******** الدفع فوري (y)عند التحقق ********

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري)
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,184
الإعجابات
2,893
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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