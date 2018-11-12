"البياسجي" يُمطر شباك موناكو وكافاني نجم السهرة

أمطر باريس سان جرمان شباك مُضيفه موناكو سهرة الأحد برباعية دون رد، مُعقدا أكثر وضعيته أسفل ترتيب جدول الدوري الفرنسي، في قمة الجولة 13. ووقع الأوروغواياني إيدينسون كافاني ثلاثية كاملة في (د4، 11 و53)، بينما تكفل البرازيلي نايمار دا سيلفا بتوقيع الهدف الرابع والأخير عن طريق ركلة جزاء في (د64). ويُواصل بالتالي "البياسجي" تحطيم الأرقام القياسية من خلال تحقيقه فوزه رقم 13 على التوالي منذ بداية الموسم.​