حياكم الله أهل اللمة

للأسف نعيش في مجتمع مليء بالتناقضات و متخم بالسلبيات و النوايا السيئة

و الحسد و الرأي قبيح و اللسان السليط

فلا ترى جميلا إلا و يريدون تقبيحه

إذا رَأَوُا غنيا قالوا مصدر أمواله فيها شبهة و هو سراق و مرتشي

إذا رَأَوُا ناجحا قالوا عنده واسطة

إذا رَأَوُا ملتحي قالوا منافق كااان يدخن أو يشرب خمر

إذا رَأَوُا فتاة تريد خطبتها قالوا لا تتعجل فيها و عليها كلام

إذا رَأَوُا خاطب قالوا أمه تحكم و ليس له شخصية و مازال طفل و مسؤولية الزواج أكبر منه

إذا رَأَوُا رجل محب لزوجته قالوا سحراتو ( أي سحرته )

إذا رَأَوُا أمرأة ناجحة قالوا عنها لها تاريخ

إذا رَأَوُا فقيرا قالوا فاشل

إذا رَأَوُا مريضا قالوا هي اللعنة و العقوبة

إذا رَأَوُا عاصي قالوا من أهل النار

إذا رَأَوُا متجلببة قالوا معقدة

إذا رَأَوُا متبرجة قالوا فاجرة

إذا رَأَوُا متدينا قالوا متعصب





و أغلب من رَأَوُا هم من الفاشلين الجالسين في الطرقات بلا شغل و لا مشغلة

فلا تأخذ برأيهم و لا تلتفت لقولهم و أعمل الصواب و ما أنت مقتنع به



كم ممن رَأَوُا و لم يرو لكنهم خربوا بيوتا

و دمروا عائلات و أفسدوا خطبات