الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 9,644
- الإعجابات
- 21,606
- النقاط
- 1,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
حياكم الله أهل اللمة
للأسف نعيش في مجتمع مليء بالتناقضات و متخم بالسلبيات و النوايا السيئة
و الحسد و الرأي قبيح و اللسان السليط
فلا ترى جميلا إلا و يريدون تقبيحه
إذا رَأَوُا غنيا قالوا مصدر أمواله فيها شبهة و هو سراق و مرتشي
إذا رَأَوُا ناجحا قالوا عنده واسطة
إذا رَأَوُا ملتحي قالوا منافق كااان يدخن أو يشرب خمر
إذا رَأَوُا فتاة تريد خطبتها قالوا لا تتعجل فيها و عليها كلام
إذا رَأَوُا خاطب قالوا أمه تحكم و ليس له شخصية و مازال طفل و مسؤولية الزواج أكبر منه
إذا رَأَوُا رجل محب لزوجته قالوا سحراتو ( أي سحرته )
إذا رَأَوُا أمرأة ناجحة قالوا عنها لها تاريخ
إذا رَأَوُا فقيرا قالوا فاشل
إذا رَأَوُا مريضا قالوا هي اللعنة و العقوبة
إذا رَأَوُا عاصي قالوا من أهل النار
إذا رَأَوُا متجلببة قالوا معقدة
إذا رَأَوُا متبرجة قالوا فاجرة
إذا رَأَوُا متدينا قالوا متعصب
و أغلب من رَأَوُا هم من الفاشلين الجالسين في الطرقات بلا شغل و لا مشغلة
فلا تأخذ برأيهم و لا تلتفت لقولهم و أعمل الصواب و ما أنت مقتنع به
كم ممن رَأَوُا و لم يرو لكنهم خربوا بيوتا
و دمروا عائلات و أفسدوا خطبات
للأسف نعيش في مجتمع مليء بالتناقضات و متخم بالسلبيات و النوايا السيئة
و الحسد و الرأي قبيح و اللسان السليط
فلا ترى جميلا إلا و يريدون تقبيحه
إذا رَأَوُا غنيا قالوا مصدر أمواله فيها شبهة و هو سراق و مرتشي
إذا رَأَوُا ناجحا قالوا عنده واسطة
إذا رَأَوُا ملتحي قالوا منافق كااان يدخن أو يشرب خمر
إذا رَأَوُا فتاة تريد خطبتها قالوا لا تتعجل فيها و عليها كلام
إذا رَأَوُا خاطب قالوا أمه تحكم و ليس له شخصية و مازال طفل و مسؤولية الزواج أكبر منه
إذا رَأَوُا رجل محب لزوجته قالوا سحراتو ( أي سحرته )
إذا رَأَوُا أمرأة ناجحة قالوا عنها لها تاريخ
إذا رَأَوُا فقيرا قالوا فاشل
إذا رَأَوُا مريضا قالوا هي اللعنة و العقوبة
إذا رَأَوُا عاصي قالوا من أهل النار
إذا رَأَوُا متجلببة قالوا معقدة
إذا رَأَوُا متبرجة قالوا فاجرة
إذا رَأَوُا متدينا قالوا متعصب
و أغلب من رَأَوُا هم من الفاشلين الجالسين في الطرقات بلا شغل و لا مشغلة
فلا تأخذ برأيهم و لا تلتفت لقولهم و أعمل الصواب و ما أنت مقتنع به
كم ممن رَأَوُا و لم يرو لكنهم خربوا بيوتا
و دمروا عائلات و أفسدوا خطبات