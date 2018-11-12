إذا رَأَوُا ...................

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#1
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
حياكم الله أهل اللمة
للأسف نعيش في مجتمع مليء بالتناقضات و متخم بالسلبيات و النوايا السيئة
و الحسد و الرأي قبيح و اللسان السليط
فلا ترى جميلا إلا و يريدون تقبيحه
إذا رَأَوُا غنيا قالوا مصدر أمواله فيها شبهة و هو سراق و مرتشي
إذا رَأَوُا ناجحا قالوا عنده واسطة
إذا رَأَوُا ملتحي قالوا منافق كااان يدخن أو يشرب خمر
إذا رَأَوُا فتاة تريد خطبتها قالوا لا تتعجل فيها و عليها كلام
إذا رَأَوُا خاطب قالوا أمه تحكم و ليس له شخصية و مازال طفل و مسؤولية الزواج أكبر منه
إذا رَأَوُا رجل محب لزوجته قالوا سحراتو ( أي سحرته )
إذا رَأَوُا أمرأة ناجحة قالوا عنها لها تاريخ
إذا رَأَوُا فقيرا قالوا فاشل
إذا رَأَوُا مريضا قالوا هي اللعنة و العقوبة
إذا رَأَوُا عاصي قالوا من أهل النار
إذا رَأَوُا متجلببة قالوا معقدة
إذا رَأَوُا متبرجة قالوا فاجرة
إذا رَأَوُا متدينا قالوا متعصب


و أغلب من رَأَوُا هم من الفاشلين الجالسين في الطرقات بلا شغل و لا مشغلة
فلا تأخذ برأيهم و لا تلتفت لقولهم و أعمل الصواب و ما أنت مقتنع به

كم ممن رَأَوُا و لم يرو لكنهم خربوا بيوتا
و دمروا عائلات و أفسدوا خطبات
 
آسِيَّه

آسِيَّه

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
12 نوفمبر 2018
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محل الإقامة
بَيتِي جَنَّتي
الجنس
أنثى
#2
بارك الله فيك

حقا هي عينات من مجتمع مريض يعيش حياة غيره و ينسى عيوبه .

اللهم استر عيوبنا و احفظنا و عائلاتنا من كل سوء.
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
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محل الإقامة
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أنثى
#3
بوركت اخى على الموضوع الذي كعادتك تناقش فيها مواضيع تمس المجتمع بشكل عام
بالفعل كما تقول اناس لا عمل ولا شغل لهم الا بهضهم البعض
يدعون صفاء نواياهام وعلى السنتهم خبث
ماعسانا سوى ان نسال الله لهم الهداية وان لا نكون من امثالهم

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