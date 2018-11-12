عضو جديد

Omaar Zengarr

Omaar Zengarr

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 نوفمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
محل الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم اخواتي الجزائريين ♥️
انا مصري جديد في المنتدى واتمنى مكونش تقيل عليكوا 😊
انا بس بحبكم جداوعايز اعرف اكتر عن الجزائر من أهلها 😍🇩🇿😍
وأخيرا راني نعرف نهدر الدارجة الجزائرية هي ماشي صعيبة بصح نتوما تهدروا شويا بالخف علابيها ماراناش نفهموكوا 😂♥️
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,801
الإعجابات
3,036
النقاط
451
الجنس
ذكر
#2
اهلا وسهلا بالاخ الكريم،مرحبا بك معنا.
أصدقاء كثر من مصر كانوا من الاعضاء النشيطين والمتميزين هنا لهذا فانتم أهل المنتدى والجزائر كذلك لستم غرباء عنه.
الارادة والرغبة والمحبة تزيل عقبات الفهم والتعلم في الأخير لن تجد لكنة ممتعة في العالم مثل الجزائرية، ربي يوفقك.
 
Omaar Zengarr

Omaar Zengarr

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
12 نوفمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
محل الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#3
قال فريد أبوفيصل:
اهلا وسهلا بالاخ الكريم،مرحبا بك معنا.
أصدقاء كثر من مصر كانوا من الاعضاء النشيطين والمتميزين هنا لهذا فانتم أهل المنتدى والجزائر كذلك لستم غرباء عنه.
الارادة والرغبة والمحبة تزيل عقبات الفهم والتعلم في الأخير لن تجد لكنة ممتعة في العالم مثل الجزائرية، ربي يوفقك.
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ويوفقك ويكرمك أخي فريد
طبعا حنا المصريين الجزائريين خاوة وبيناتنا ولا فتنة 🇩🇿🇪🇬
عندي صحاب جزائريين كتير ووالله انا بحبكم من كل قلبي ..
وبالتأكيد اللكنة الجزائرية ممتعة جدا بصح تحتاج الممارسة باش نتكلمها كيما انتوا
ربي يصلح احوالنا ويبعد عنا الفتن ♥️
 
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