Omaar Zengarr
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخواتي الجزائريين ♥️
انا مصري جديد في المنتدى واتمنى مكونش تقيل عليكوا 😊
انا بس بحبكم جداوعايز اعرف اكتر عن الجزائر من أهلها 😍🇩🇿😍
وأخيرا راني نعرف نهدر الدارجة الجزائرية هي ماشي صعيبة بصح نتوما تهدروا شويا بالخف علابيها ماراناش نفهموكوا 😂♥️
انا مصري جديد في المنتدى واتمنى مكونش تقيل عليكوا 😊
انا بس بحبكم جداوعايز اعرف اكتر عن الجزائر من أهلها 😍🇩🇿😍
وأخيرا راني نعرف نهدر الدارجة الجزائرية هي ماشي صعيبة بصح نتوما تهدروا شويا بالخف علابيها ماراناش نفهموكوا 😂♥️