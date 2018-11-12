اهلا وسهلا بالاخ الكريم،مرحبا بك معنا.

أصدقاء كثر من مصر كانوا من الاعضاء النشيطين والمتميزين هنا لهذا فانتم أهل المنتدى والجزائر كذلك لستم غرباء عنه.

الارادة والرغبة والمحبة تزيل عقبات الفهم والتعلم في الأخير لن تجد لكنة ممتعة في العالم مثل الجزائرية، ربي يوفقك.