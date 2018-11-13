انقذوا مصر

انقذوا ارض الكنانة المكرمة من الله سبحانه وتعالى وذكرها فى القران صراحة 5 مرات واماكن فيها اكثر من 90 مرة انقذوها من السفاح السيسى اللى دمر مصر من كل شىء الشعب المصرى يعانى اشد المعاناة من حكم العسكر انقذوها من السفاح الذى قتل وحرق الالاف فى مجزرة رابعة وميدان النهضة اكثر من 60 الف معتقل حتى الان لا يدرى ذويهم اماكن اعتقالهم السفاح بدا حملة جديدة لاعتقال مئات الصحفيين ومئات البنات والسيدات الان فى سجون السفاح ولا يعلم اهاليهم اى شىء عنهم اللهم ارنى فى السيسى وحاشيته عجائب قدرتك اللهم زلزل الارض من تحتهم اللهم اجعلهم يتيهون فى الارض حسبنا الله ونعم الوكيل