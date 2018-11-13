Tik...Tok........ من يقلد من ؟

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
جماعة اللمة أتمنى أن تكون كل أموركم بخير
تييك ...توووك.....
الأكيد أنكم أصبحتم على دراية بهذا البرنامج تطبيق سمعت عنه مؤخرا في البداية كانت لدي ففكرةأن هذا تيك توك هو لعبة لم أعطي للأمر تلك الأهمية بعدها قلت لما لا ارى ما هذا فضول واستطلاع شاهدت مقاطع
لأقول صدمت لن أقول شباب يقلدون حركات واغاني وبعضها هزلي وآخر مسخرة وتفاهة والمضحك المبكي أن يقوم أب القدوة بالرقص مع إبنه ايضا شاب يصور نفسه مع أمه وهو يرقص ويحركها عجب عجاب لشعب يشتم بنات ناس في الشارع ويعلق على سترهم وهو يفضح اهل بيته ماتت نخوة في جيل التيك توك
نتوجه الآن الى جميلات التيك توك الجزائريات عزيزتي الفتاة ان تربطي حزامك وتهزي بطنك وتظهرين انك شاوية فحلة أو قبائلية حرة أو تمثلين ولايتك برقص اغلقي باب غرفتك وارقصي حتى اسمحولي بالعامية تتغاشاي ما نقولك لا حلال ولا حرام لست افضل منكن ولا اقل لكن ان تصوري نفسك ترقصين وتفخرين والكارثة اهلك فخورون وينتظرون متى تشتهرين هناك ريفكا وهناك الريفوكات ويا بلادي وما راكي رافدة
جيل كيكي دو يو لوف مي وكيكي داتهالي وما لقيت اللي يقولي ليليا دو يو لوف مي😢😢😢😢 جانا تيك توك ولازمني نستدعي الأخ @الامين محمد. ونضربوها شطحة فاللمة على نغمة ويا وراني مهبل بويا😰😰😰. واش رايك الأمين 😏😏😏
عجب عجاب لجيل لا أقول ورث التفاهة ورث قلة الحياء جيل الوقاحة لأنو أن ترث معناها الجيل الذي قبلك فعلها وعلى جيلنا وجيل الذي قبلنا لم نرثه فعلى ماذا تشتمون جيل الثمانينات والسبعينات ولا ألوم جيل الالفينات لالا فليس كل ناس سواسية ولا أعمم وأظنكم تعرفون مواضيعي
الفايده والحاصول ما يلي
تكتكونا بتعليق واعطونا رأيكم بصراحة 😒😒😒
تقدم عصرنة تطور التوأمة مع اللبنانيين والمشارقة أم ماذا تسمون هذا تطبيق وهل فعلا شاهدتم المقاطع وأعجبتكم ؟
التيك توك لكم .....أقصد الخط لكم
مراسلتكم من المستشفى ....ليليا تيك توك😁😁😁😁
💝💝💝💝💝💝💝
شكرا لكم
جماعة اللمة أتمنى أن تكون كل أموركم بخير
تييك ...توووك.....
الأكيد أنكم أصبحتم على دراية بهذا البرنامج تطبيق سمعت عنه مؤخرا في البداية كانت لدي ففكرةأن هذا تيك توك هو لعبة لم أعطي للأمر تلك الأهمية بعدها قلت لما لا ارى ما هذا فضول واستطلاع شاهدت مقاطع
لأقول صدمت لن أقول شباب يقلدون حركات واغاني وبعضها هزلي وآخر مسخرة وتفاهة والمضحك المبكي أن يقوم أب القدوة بالرقص مع إبنه ايضا شاب يصور نفسه مع أمه وهو يرقص ويحركها عجب عجاب لشعب يشتم بنات ناس في الشارع ويعلق على سترهم وهو يفضح اهل بيته ماتت نخوة في جيل التيك توك
نتوجه الآن الى جميلات التيك توك الجزائريات عزيزتي الفتاة ان تربطي حزامك وتهزي بطنك وتظهرين انك شاوية فحلة أو قبائلية حرة أو تمثلين ولايتك برقص اغلقي باب غرفتك وارقصي حتى اسمحولي بالعامية تتغاشاي ما نقولك لا حلال ولا حرام لست افضل منكن ولا اقل لكن ان تصوري نفسك ترقصين وتفخرين والكارثة اهلك فخورون وينتظرون متى تشتهرين هناك ريفكا وهناك الريفوكات ويا بلادي وما راكي رافدة
جيل كيكي دو يو لوف مي وكيكي داتهالي وما لقيت اللي يقولي ليليا دو يو لوف مي😢😢😢😢 جانا تيك توك ولازمني نستدعي الأخ @الامين محمد. ونضربوها شطحة فاللمة على نغمة ويا وراني مهبل بويا😰😰😰. واش رايك الأمين 😏😏😏
عجب عجاب لجيل لا أقول ورث التفاهة ورث قلة الحياء جيل الوقاحة لأنو أن ترث معناها الجيل الذي قبلك فعلها وعلى جيلنا وجيل الذي قبلنا لم نرثه فعلى ماذا تشتمون جيل الثمانينات والسبعينات ولا ألوم جيل الالفينات لالا فليس كل ناس سواسية ولا أعمم وأظنكم تعرفون مواضيعي
الفايده والحاصول ما يلي
تكتكونا بتعليق واعطونا رأيكم بصراحة 😒😒😒
تقدم عصرنة تطور التوأمة مع اللبنانيين والمشارقة أم ماذا تسمون هذا تطبيق وهل فعلا شاهدتم المقاطع وأعجبتكم ؟
التيك توك لكم .....أقصد الخط لكم
مراسلتكم من المستشفى ....ليليا تيك توك😁😁😁😁
💝💝💝💝💝💝💝
شكرا لكم