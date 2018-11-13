Tik...Tok........ من يقلد من ؟

تكتكني موضوعك سيغتو كي راني غايبة هادي مووودة

منكذبش عندي تيك توك في هاتفي نتفرج نضحك ههه

مي توجور نسأل نفسي: يا ترى هل هاد الفتيات معندهمش رجال فالدار؟

باباها خوها ؟

طامعة في يوم من الايام تتزوج؟ وي تتزوج يديها تكتوك كيفها ههههههه

والأنكي من هك كي نلقى وحدة متزوجة كيما شيراز بنت اميرة الماشطة تصور روحها وتحط فالتيك توك

غنيلي حاجة؟ حاجة وتتبهلل ..والا غنية ندهن شعري بزيت قبايل ولى هايل ومشطتو مايل وووو منعرف وش

الموهيم نبلوكي من مخي؟ هاذي مزوجة وأم؟ هل هاذي هي رسالة الأم؟

يكبر ولدي يشوفني كي كنت نتبهلل قسما بالله كون في بلاصتها تنشق لرض وتبلعني

نكذب عينيا لاكان راني فالجزائر

ساعات نخمم نقول كون غير تحبس الكرة الارضية يخلوني نهبط منريحش

الجزايريين معروفين بالنخوة والغيرة على الاعراض دوكا اعراضهم تتفضح في كل بلاصة يشوفها المليح والدوني