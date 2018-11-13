حكمة من افواه الحكماء

أبو العبــــاس
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,225
- الإعجابات
- 392
- النقاط
- 43
- محل الإقامة
- سيدي خالد...بسكرة
- الجنس
- ذكر
قيل لبُزُرْجَمِهر: مَن أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال ما أحِبّ أخي إلا إذا كان لي صديقا، وقال أبو عبد الله ابنُ عُرفة في شِعر له:
هُمـومُ رجـالٍ في أمـور كَثيرةٍ … وهَمِّي لمن الدِّنيا صديق مُساعِــدُ
يكون كرُوحٍ بين جِسْمين فُرِّقَا … فَجِسْمـاهما جِسْمان والرُّوح واحِد
هُمـومُ رجـالٍ في أمـور كَثيرةٍ … وهَمِّي لمن الدِّنيا صديق مُساعِــدُ
يكون كرُوحٍ بين جِسْمين فُرِّقَا … فَجِسْمـاهما جِسْمان والرُّوح واحِد