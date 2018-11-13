حكمة من افواه الحكماء

قيل لبُزُرْجَمِهر: مَن أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال ما أحِبّ أخي إلا إذا كان لي صديقا، وقال أبو عبد الله ابنُ عُرفة في شِعر له:

هُمـومُ رجـالٍ في أمـور كَثيرةٍ … وهَمِّي لمن الدِّنيا صديق مُساعِــدُ

يكون كرُوحٍ بين جِسْمين فُرِّقَا … فَجِسْمـاهما جِسْمان والرُّوح واحِد