حكمة من افواه الحكماء

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
1,225
الإعجابات
392
النقاط
43
محل الإقامة
سيدي خالد...بسكرة
الجنس
ذكر
#1
قيل لبُزُرْجَمِهر: مَن أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال ما أحِبّ أخي إلا إذا كان لي صديقا، وقال أبو عبد الله ابنُ عُرفة في شِعر له:
هُمـومُ رجـالٍ في أمـور كَثيرةٍ … وهَمِّي لمن الدِّنيا صديق مُساعِــدُ
يكون كرُوحٍ بين جِسْمين فُرِّقَا … فَجِسْمـاهما جِسْمان والرُّوح واحِد
 
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