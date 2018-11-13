لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها

سقط رجل في بئر وبدأ يصرخ مستغيثاً ..



فسمع الناس صراخهُ فأسرعوا لإنقاذه ورفعوهُ من البئر ..

جاء رجل وأعطاهُ جرة لبن ليشربها ويرتاح ، ثم سألوه كيف سقطت في البئر



فبدأ هذا الرجل يصف لهم بالتفصيل كيف سقط



ووقف على حافة البئر ليصف لهم ولكن في هذه المرة سقط ومات ..!!



يقول الشيخ المغامسي || مُعلقاً على هذه القصة ..

أن هذا الرجل بقي من رزقه شربة لبن فلما شربها وانتهى رزقهُ الذي كُتب لهُ،

سقط في نفس المكان ومات ..!!



لا تخشوا على أرزاقكم فقط اعملوا بالأسباب والرازق هو الله



ولن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها ..

سبحان الله بحمده .. سبحان الله العظيم







مما قرأت..​