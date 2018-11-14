صاحب اللسان الطويل .. يسبب له العرج!!

علي الفاضلي
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مهداة الى كل صاحب لسان طويل ..
يروى : أن الأسد مرض فعادته السباع خلا الثعلب، فنم-النميمة- عليه الذئب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا الثعلب .
فقال: إذا حضر فأعلمني، فلما حضر فعاتبه في ذلك.
فقال: كنت في طلب الدواء لك، قال: أي شيء أصبت؟
فقال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج.
فضرب الأسد مخالبه في ساق الذئب ، فسالت الدماء ..
فانسل الثعلب هاربا ..ووقف على مرتفع ..
........
فمر به الذئب ودمه يسيل، فقال له الثعلب:
يا صاحب الخف الأحمر ، إذا قعدت عند الملوك مرة اخرى فانظر ما يخرج من لسانك ..
" اليوم ساقك ، وغدا رأسك ..".
تعليق :- قصف جوي عنيف.
يروى : أن الأسد مرض فعادته السباع خلا الثعلب، فنم-النميمة- عليه الذئب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا الثعلب .
فقال: إذا حضر فأعلمني، فلما حضر فعاتبه في ذلك.
فقال: كنت في طلب الدواء لك، قال: أي شيء أصبت؟
فقال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج.
فضرب الأسد مخالبه في ساق الذئب ، فسالت الدماء ..
فانسل الثعلب هاربا ..ووقف على مرتفع ..
........
فمر به الذئب ودمه يسيل، فقال له الثعلب:
يا صاحب الخف الأحمر ، إذا قعدت عند الملوك مرة اخرى فانظر ما يخرج من لسانك ..
" اليوم ساقك ، وغدا رأسك ..".
تعليق :- قصف جوي عنيف.