صاحب اللسان الطويل .. يسبب له العرج!!

مهداة الى كل صاحب لسان طويل ..



يروى : أن الأسد مرض فعادته السباع خلا الثعلب، فنم-النميمة- عليه الذئب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا الثعلب .

فقال: إذا حضر فأعلمني، فلما حضر فعاتبه في ذلك.

فقال: كنت في طلب الدواء لك، قال: أي شيء أصبت؟

فقال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج.

فضرب الأسد مخالبه في ساق الذئب ، فسالت الدماء ..

فانسل الثعلب هاربا ..ووقف على مرتفع ..

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فمر به الذئب ودمه يسيل، فقال له الثعلب:

يا صاحب الخف الأحمر ، إذا قعدت عند الملوك مرة اخرى فانظر ما يخرج من لسانك ..

" اليوم ساقك ، وغدا رأسك ..".

تعليق :- قصف جوي عنيف.