النية وتعلقها بالحكم الشرعي ..فتوى .

المولد النبوي الشريف ..

فتوى الفقيه الحسن و لد الددو ـ الشنقيطي ـ :

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على ثلاث صور راجعة إلى اعتقاد الإنسان فيه :

1) من اعتقده عيدا كعيدي الفطر والأضحى فقد ابتدع.



2) من اتخذه ذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نعمة من نعم الله، وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة، فهذا مأذون فيه بل هو مطلوب لأنه أمر بالصيام فيه شكرا لله على ميلاده.



3) من اتخذه مناسبة لبعض الأمور المباحات كإظهار الملابس الجديدة والمطاعم ونحو ذلك فهذا في الأصل من الأمور الجائزة لأنه ليس مما يدخل حيز البدع

فالبدع لا تدخل في العادات ولا في اللباس.

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وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.