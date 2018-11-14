وصفات من زيت السمسم لعلاج الكحه وامراض الجهاز التنفسى

shemo
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 أكتوبر 2018
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- محل الإقامة
- egypt
- الجنس
- أنثى
زيت السمسم له العديد من الفوائد الفعاله
ويستخدم فى العديد من علاجات الطب البديل
مع دخول فصل الشتاء تتاثر امراض الكحه والجهاز التنفسى
هقدملكم وصفات من زيت السمسم هتساعدك على التخلص من الكحه وامراض حساسيه الصدر
شاهد الفيديو التالى وتعرف على الوصفات من خلاله
ويستخدم فى العديد من علاجات الطب البديل
مع دخول فصل الشتاء تتاثر امراض الكحه والجهاز التنفسى
هقدملكم وصفات من زيت السمسم هتساعدك على التخلص من الكحه وامراض حساسيه الصدر
شاهد الفيديو التالى وتعرف على الوصفات من خلاله