زمن الرداءة

أحيانا يتبادر الى ذهني أن الإنسان أصبح عديم الإحسان لا رحمة و لا شعور "لماذا نحن المسلمين تركنا قيمنا المبنية على ديننا الحنيف " و ذهبنا إلى ثقافات غريبة عن أمتنا العربية المسلمة المتمسكة بدينها الحنيف و سنة رسولنا الكريم الغرب اليوم يتطورون و نحن ما زلنا إلى الوراء سائرون في بلدي الجزائر أرض الشهداء و منبت الرجولة و الشهامة ضربنا دروسا بالأمس القريب عن الشجاعة و الإقدام و الدفاع عن العروبة امام مستعمر أو بالأحرى مستمدمر أراد طمس هويتنا فكان رجالات الجزائر بالمرصاد فاللهم إرحمهم برحمتك أمام اليوم نحن معشر الشباب التائه الغير محدد لطريقه التائه في صحراء لا يعرف شرقها من غربها و لا شمالها من جنوبها كيف الحل كيف الحل إلى بناء و طن يترصده العداء من كل جانب ؟