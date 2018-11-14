زمن الرداءة

greendaizer

greendaizer

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 نوفمبر 2018
المشاركات
4
الإعجابات
5
النقاط
3
العمر
42
محل الإقامة
أرض الله واسعة
الجنس
ذكر
#1
أحيانا يتبادر الى ذهني أن الإنسان أصبح عديم الإحسان لا رحمة و لا شعور "لماذا نحن المسلمين تركنا قيمنا المبنية على ديننا الحنيف " و ذهبنا إلى ثقافات غريبة عن أمتنا العربية المسلمة المتمسكة بدينها الحنيف و سنة رسولنا الكريم الغرب اليوم يتطورون و نحن ما زلنا إلى الوراء سائرون في بلدي الجزائر أرض الشهداء و منبت الرجولة و الشهامة ضربنا دروسا بالأمس القريب عن الشجاعة و الإقدام و الدفاع عن العروبة امام مستعمر أو بالأحرى مستمدمر أراد طمس هويتنا فكان رجالات الجزائر بالمرصاد فاللهم إرحمهم برحمتك أمام اليوم نحن معشر الشباب التائه الغير محدد لطريقه التائه في صحراء لا يعرف شرقها من غربها و لا شمالها من جنوبها كيف الحل كيف الحل إلى بناء و طن يترصده العداء من كل جانب ؟
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,816
الإعجابات
3,061
النقاط
451
الجنس
ذكر
#2
ربي يبارك فيك على طرح هذا الموضوع أولا ومرحبا بيك معنا.
انت قلتها في خلال حديثك عن وضعنا المأساوي .." معشر الشباب التائه الغير محدد لطريقه..."
اخي الكريم الاجيال السابقة التي نبكي عليها الآن كان لها طريق واضح وكان هناك من يأخذ بيدها ويرشدها كان هناك وعي وادراك بالواجبات كان هناك صحوة في الجامعات والمؤسسات واهتمام بمشروع بناء وتشييد الفكر والانسان وهذا لم يعجب المستهلك الغربي الذي تعود على المجاني والسهل القادم من بلداننا فقام بضرب هذا الوعي والصحوة حين زرع أشباه الدعاة وأشباه السياسيين والاقتصاديين وأشباه المفكرين والاعلاميين عملاء وأذناب ومرتزقة وغيرهم في كل مجال زرعهم في مفاصل دولنا كالسوسة لانهاكها ووأد صحوتها وقتل وعيها بالواجب والان ها أنت ترى جيل نسأل الله العافية وان لايكون معول هدم وانتحار لأمته.
يعطيك الصحة أخي المحترم.
 
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