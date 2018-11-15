الى الكويتية صفاء الهاشم

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وأضاف الجار الله في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي" المصرية، أن الشعب الكويتي لا ينسى مصر، والعلاقات الكويتية المصرية وطيدة منذ الأربعينيات، وهناك بعض الجهات "تغيظهم" جودة العلاقات المصرية الكويتية.وتابع: "أهل الكويت كلهم شربوا من مياه النيل ومصر متواجدة في عروق الكويتيين، ولا تستطيع امرأة أن تحدث الفرقة بين الشعبين الشقيقين".وكانت صفاء الهاشم قد أثارت ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين بعد نشر مقطع فيديو مصور لها انتقدت فيه تصريحات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية حول واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت من قبل فتيات كويتيات.ولقيت تصريحات الهاشم هجوما كبيرا من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره المدونون إهانة للوزيرة المصرية والمصريين بسبب مقولة "وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا".