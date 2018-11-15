خلفيات شتوية لسطح المكتب



يا بياض الثلج يا طهر السحاب، يا عيون الطير يا عنق الظبي

يا حروف الحب في وسط الكتاب، يا كتاب ما تعدا مكتبي،

يا سؤال ٍ ما لقينا له جواب، يا جواب كل ماله يصعبي

يا سعادة تمحي أيام العذاب، يا عذاب له عيوني تطربي

يا غدير الشوق بعيون السراب، يا سراب مَن يضمه يشربي

يا حضورٍ يملىء الدنيا غياب، يا غياب ٍ يسبي أفكاري سبي

يا حبيبي جاك مرسول العتاب، من خفوقٍ عاف كل أهل العبي