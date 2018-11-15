خلفيات شتوية لسطح المكتب

سكون الفجر

سكون الفجر

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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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يا بياض الثلج يا طهر السحاب، يا عيون الطير يا عنق الظبي
يا حروف الحب في وسط الكتاب، يا كتاب ما تعدا مكتبي،
يا سؤال ٍ ما لقينا له جواب، يا جواب كل ماله يصعبي
يا سعادة تمحي أيام العذاب، يا عذاب له عيوني تطربي
يا غدير الشوق بعيون السراب، يا سراب مَن يضمه يشربي
يا حضورٍ يملىء الدنيا غياب، يا غياب ٍ يسبي أفكاري سبي
يا حبيبي جاك مرسول العتاب، من خفوقٍ عاف كل أهل العبي
غيبتك بكت عيونٍ ما تهاب، من قريب القوم ولا حتى الأجنبي

أقدم لكم اليوم خلفيات جميلة وباردة لسطح المكتب
أرجوا أن تنال إعجابكم

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أرجوا أن تكون هذه الباقة قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله


 
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