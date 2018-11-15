المتزجات راحت عليكم ههههههههه

هم يضحك و هم يبكي هذا ما نقول .

و كان الجزائر مشكلتها العنوسة فقط و الحل يكمن في الزوجة الثانية و المصيبة انه اقترح عليها صدقة من عند الدولة يعني اخلاء الرجل من المسؤولية ،و كاننا نعود الى الوراء