المتزجات راحت عليكم ههههههههه

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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السلام عليكم
أترككم مع الفيديو
هذا الشخص يريد الترشح للرئاسيات المقبلة و مشروعه زوجة ثانية لكل رجل
و منحة . و في محتوى كلامه يقول المنحة و السكن للزوجة الثانية حتى لا تنزعج الأولى
و كأن حزن الزوجة الأولى من أجل المنحة و البيت و ليس من الشريكة نفسها
معشر الرجال ما رأيكم
معشر النساء ما رأيكن
كأننا تخصنا من الفقر و من ازمة السكن و الصحة و التغذية و الفلاحة
و الرياضة و الشباب و الثقافة و الهوية و الامن و التوظيف و الشغل
و التقاعد و الاجرة
و السشيء الوحيد الذي كان متبقي هو العنوسة فجاء هذا الشخص ليجد لها حلا
الحمد لله على نعمة العقل
أترككم مع الفيديو
هذا الشخص يريد الترشح للرئاسيات المقبلة و مشروعه زوجة ثانية لكل رجل
و منحة . و في محتوى كلامه يقول المنحة و السكن للزوجة الثانية حتى لا تنزعج الأولى
و كأن حزن الزوجة الأولى من أجل المنحة و البيت و ليس من الشريكة نفسها
معشر الرجال ما رأيكم
معشر النساء ما رأيكن
كأننا تخصنا من الفقر و من ازمة السكن و الصحة و التغذية و الفلاحة
و الرياضة و الشباب و الثقافة و الهوية و الامن و التوظيف و الشغل
و التقاعد و الاجرة
و السشيء الوحيد الذي كان متبقي هو العنوسة فجاء هذا الشخص ليجد لها حلا
الحمد لله على نعمة العقل