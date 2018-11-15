المتزجات راحت عليكم ههههههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,659
الإعجابات
21,672
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم
أترككم مع الفيديو
https://www.facebook.com/video.php?v=909457972775192

هذا الشخص يريد الترشح للرئاسيات المقبلة و مشروعه زوجة ثانية لكل رجل
و منحة . و في محتوى كلامه يقول المنحة و السكن للزوجة الثانية حتى لا تنزعج الأولى
و كأن حزن الزوجة الأولى من أجل المنحة و البيت و ليس من الشريكة نفسها
معشر الرجال ما رأيكم
معشر النساء ما رأيكن
كأننا تخصنا من الفقر و من ازمة السكن و الصحة و التغذية و الفلاحة
و الرياضة و الشباب و الثقافة و الهوية و الامن و التوظيف و الشغل
و التقاعد و الاجرة
و السشيء الوحيد الذي كان متبقي هو العنوسة فجاء هذا الشخص ليجد لها حلا

الحمد لله على نعمة العقل
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,336
الإعجابات
5,484
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
ياودي سكت وبرك وباش نزيدلك هذا من غرداية نورمالمون على حسب اللقب نتاعو
أنا كشفت الفيديو قلت
بسم الله ماشاء الله على الجزائر راهي بألف خير
مكاش فقراء مكاش مدارس حالتها مزرية مكانش ناس بايتين برا مكانش رجال يخدمو بأجر قليل
كلشي راهو بخير حتى لقى معندو واش يحكي حكا على الزواج ياخي حالة ياخي شعب ينام و يعيش بالزاواج أما الصوالح لخرين ربي يجيب
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,277
الإعجابات
7,361
النقاط
1,091
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
هم يضحك و هم يبكي هذا ما نقول .
و كان الجزائر مشكلتها العنوسة فقط و الحل يكمن في الزوجة الثانية و المصيبة انه اقترح عليها صدقة من عند الدولة يعني اخلاء الرجل من المسؤولية ،و كاننا نعود الى الوراء
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
834
الإعجابات
1,215
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#4
شوف جيت نجرى كى قريت العنوان برك باه نقرعج واش كاين ههههههههههههه
اياا كى شفت الفيديوو وزت قريت موضوعك ايا زاد عجبنى الحال كثر ههههههه
كيما يقول المثل عمى مليح وزادلوو لهواء والريح 😀😀😀😀هادا بكل صراحة صراتلوو كى اللى جاء باه يكحللها عماها :unsure::unsure: زعما حناا خلاص قضينا على مشكل العمل والبطالة والتقشف ووووووووو السكن وووووووووو مشاكل الصحة وووو قال اياا ملا نرفهوو على رواحتينا هههه والله الا راح تربح دزاير سور مالا نحب نبشروو بلى مراحش يديها بالاغلبية الساحقة للنساء مراحش يصتوو عليه اكيد
اياا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتوو والله عجبنى موضوعك 😀😀😀😀😀😀بزاااااف بزااااف
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,256
الإعجابات
12,533
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
السلام عليكم
ههههههههه كارثة خليو عمكم حاب يعاود الزواج ومالقاش مين يبداها للزوجة نتاعو
وكأنو لا يعيش على كوكب الجزائر
يعني يحط من قيمة المرأة ،وكأنها هي أس مشاكل الجزائر
ياو متأكد عندو مرة مهبلاتو مافيهاش نقاش
كل اناء بما فيه ينضح ههههه
على العموم اذا طلع رئيس اول حاجة يديرها يتزوج بربعة ....
الله لا تربح الجهل والضلال
بارك الله فيك
إحتراماتي
 
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