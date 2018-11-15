حصرياً: شعيرية بالرز والدجاج

سكون الفجر
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كيفكون كلكون كلكون؟!
إن شاء الله تكونوا كلياتكن بخير وعال العال ..
اليوم جايبتلكون أكلة ولا أحلى من هيك وكتير خفيفة على المعدة
إن شاء الله تعجبكم
3 كوب شعيرية
1 كوب رز
2 فخذ دجاج مسلوق
التوابل
ملح
2 مكعب مرق الدجاج
سلقت الدجاج وصفيتو من الماء تبعو
وفي قدر على النار ضفت الزيت والشعيرية وقلبتهم الى أن أصبح
لون الشعيرية مائل الى البني
وهنا أضفت الرز وقلبتهم جيداً
ثم غمرتهم بالماء
وتركتهم على نار هادئة لمدة ساعة
وهذا هو شكله بعد الساعة
هنا قمت بتفتيت الدجاج وسكبه على الرز وتقليبه
ثم قدمته
وبصحتكم يا حلوين
إلى الملتقى بإذن الله
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