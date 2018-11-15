حصرياً: شعيرية بالرز والدجاج

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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#1
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كيفكون كلكون كلكون؟!
إن شاء الله تكونوا كلياتكن بخير وعال العال ..

اليوم جايبتلكون أكلة ولا أحلى من هيك وكتير خفيفة على المعدة
إن شاء الله تعجبكم

tabkh.gif

3 كوب شعيرية
1 كوب رز
2 فخذ دجاج مسلوق

التوابل
ملح
2 مكعب مرق الدجاج

سلقت الدجاج وصفيتو من الماء تبعو

IMG_2482.JPG

وفي قدر على النار ضفت الزيت والشعيرية وقلبتهم الى أن أصبح
لون الشعيرية مائل الى البني
وهنا أضفت الرز وقلبتهم جيداً
ثم غمرتهم بالماء
وتركتهم على نار هادئة لمدة ساعة

IMG_2483.JPG

وهذا هو شكله بعد الساعة

IMG_2485.JPG

هنا قمت بتفتيت الدجاج وسكبه على الرز وتقليبه
ثم قدمته

IMG_2491.JPG

وبصحتكم يا حلوين

إلى الملتقى بإذن الله
مع وصفات جديدة وحصرية

 
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