رسم جديد " المرأة المسنة "

السلام عليكم ورحمة الله.أعضاء منتدى اللمة هواة ومحبي الرسم والتصميم أقدم لكم ثاني محاولة رسم، هذه المرة شخصية"مرأة مسنة" أخذت مني وقت بسبب عدم توفر الوقت و التركيز ثانيا عدم ملائمة القلم لرسم بعض التفاصيل خاصة التجاعيد والبشرة كذلك تحتاج الى عدة انواع منها وأدوات أخرى لرسم مثالي ،في الأخير استسلمت لهذا الشكل النهائي ببساطة مللت منه اتمنى أن ينال اعجابكم. الفكرة فقط لتشجيع مواهب اللمة على الرسم والابداع في عدة مجالات وليس فقط الرسم ومشاركتنا هذه الاعمال للتعلم معا.تحية لكل أم أفنت حياتها لخدمة العائلة والمجتمع عموما في البيت وفي العمل.بداية الرسم وتخطيط الشكل الاولي.نهاية العمل.السلام عليكم.