رسم جديد " المرأة المسنة "

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله.
أعضاء منتدى اللمة هواة ومحبي الرسم والتصميم أقدم لكم ثاني محاولة رسم، هذه المرة شخصية"مرأة مسنة" أخذت مني وقت بسبب عدم توفر الوقت و التركيز ثانيا عدم ملائمة القلم لرسم بعض التفاصيل خاصة التجاعيد والبشرة كذلك تحتاج الى عدة انواع منها وأدوات أخرى لرسم مثالي ،في الأخير استسلمت لهذا الشكل النهائي ببساطة مللت منه اتمنى أن ينال اعجابكم. الفكرة فقط لتشجيع مواهب اللمة على الرسم والابداع في عدة مجالات وليس فقط الرسم ومشاركتنا هذه الاعمال للتعلم معا.
تحية لكل أم أفنت حياتها لخدمة العائلة والمجتمع عموما في البيت وفي العمل.


بداية الرسم وتخطيط الشكل الاولي.
WP_20181020_001.jpg

IMG_20181115_144110.jpg

نهاية العمل.
IMG_20181115_144600.JPG


السلام عليكم.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
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المشاركات
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1,061
محل الإقامة
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#2
ماااااااااااااااشااااااااااااااااااااااااء الله
الله يبارك رووووووووووووووووعة أنت فنان أستاذ فريد فنان بأتم معنى الكلمة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,663
الإعجابات
21,672
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
رواحو تشوفوا الفن الحقيقي
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sanaya

sanaya

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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#4
بسم الله ماشاء الله
رااااائعة جداااااا ياخي قتلك اشترك مع دار نشر و اعرض عليهم رسوماتك تصبح مصمم كتب بامتياز أصلا المصممين راهم يدو من النت
بالتوفيق
 
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