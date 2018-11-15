السلام عليكم البنات اولا متشرفة بالانضمام لمجموعة كيما هادي

بغيت نستفسر شكون شربت الينسون تقولي تجربتها ..علاخاطر راني نعاني من مشكلة نظل نخمم فيها ...من قبل كانوا حواجبي هايلين و عندي شهر بدا ينوضلي تحتهم شعر ماعرفتش علاه ناض وصحبتي قالتلي على الينسون لانو يزيد هرمون الانوثة فرايكم اذا شربتو راح نتخلص من الشعر الزائد فحواجبي لاني ماحبيتش نلجا للنمص لانو كيما عارفين حرام اذا جرباتو واحدة فيكم تحكيلي عليه واذا عندو اضرار

يعطيكم الصحة وربي يدوم المحبة بينكم