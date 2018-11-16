الأم هي الينبوع الذي تتفجر منه جميع العواطف الخير والاحسان في الارض / الأومومة أعظم هبة خص الله بها النساء



الأم تصنع الأمة

ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم / الأم تحب من كل قلبها /ام الأب يحب بكل قوته/ قلب الأم مدرسة لطفل عينا الأم سر/ وإلهام وعطاء ربي

ربي يبارك في أمهاتكم ويرحم أمي وجميع موت المسلمين