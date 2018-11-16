نعمات
:: عضو فعّال ::
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الأم هي الينبوع الذي تتفجر منه جميع العواطف الخير والاحسان في الارض / الأومومة أعظم هبة خص الله بها النساء
الأم تصنع الأمة
ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم / الأم تحب من كل قلبها /ام الأب يحب بكل قوته/ قلب الأم مدرسة لطفل عينا الأم سر/ وإلهام وعطاء ربي
ربي يبارك في أمهاتكم ويرحم أمي وجميع موت المسلمين
الأم تصنع الأمة
ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم / الأم تحب من كل قلبها /ام الأب يحب بكل قوته/ قلب الأم مدرسة لطفل عينا الأم سر/ وإلهام وعطاء ربي
ربي يبارك في أمهاتكم ويرحم أمي وجميع موت المسلمين