عرض بيع متوفر 100 دولار بيتكوين مقابل 192 دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
choayb1987
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
19.2 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
choayb1987

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
1,065
الإعجابات
798
النقاط
491
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته


متوفر مبلغ 100 دولار BTC
سعر الدولار = 192دج

تحسب قيمة بيتكوين حسب موقع binance
العمولة على المشتري 0.0005 بتكوين

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

الرجاء عند الدفع رفع الوصل من خلال المحادثة​
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,194
الإعجابات
2,911
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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