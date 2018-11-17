choayb1987
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 4 ماي 2018
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- 798
- النقاط
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- محل الإقامة
- algerie
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 دولار BTC
سعر الدولار = 192دج
تحسب قيمة بيتكوين حسب موقع binance
العمولة على المشتري 0.0005 بتكوين
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
الرجاء عند الدفع رفع الوصل من خلال المحادثة
متوفر مبلغ 100 دولار BTC
سعر الدولار = 192دج
تحسب قيمة بيتكوين حسب موقع binance
العمولة على المشتري 0.0005 بتكوين
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
الرجاء عند الدفع رفع الوصل من خلال المحادثة
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