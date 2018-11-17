هل تقبل/تقبلين......؟؟

هل تقبل أو تقبلين الارتباط والزواج بفتاة أو شاب من خارج بلدك؟؟

ياريت الإجابة تكون بالعقل ومقنعة وبلا تعصب وماحدش يفهمني غلط يعني انا متأكد ان وحدة غادي ترد وتقولي مثلا لي راك تحوس عليهم راهم يحبوا ولاد بلادهم بس ماتشقيش روحك هههه

انا بالنسبة لي الموضوع نورمال مافيش مشكل ,, العرس قسمة ونصيب والنفس وما تحب حتى لو فين..

مع مراعاة حسن الاختيار والتأكد من تقوى وصلاح الشريك والصدق والصراحة والنية الحسنة بأن يكون الهدف تكوين بيت وأسرة فما المشكلة؟! لما لا ..