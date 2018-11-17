هل تقبل/تقبلين......؟؟

Omaar Zengarr

Omaar Zengarr

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 نوفمبر 2018
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#1
هل تقبل أو تقبلين الارتباط والزواج بفتاة أو شاب من خارج بلدك؟؟
ياريت الإجابة تكون بالعقل ومقنعة وبلا تعصب وماحدش يفهمني غلط يعني انا متأكد ان وحدة غادي ترد وتقولي مثلا لي راك تحوس عليهم راهم يحبوا ولاد بلادهم بس ماتشقيش روحك هههه
انا بالنسبة لي الموضوع نورمال مافيش مشكل ,, العرس قسمة ونصيب والنفس وما تحب حتى لو فين..
مع مراعاة حسن الاختيار والتأكد من تقوى وصلاح الشريك والصدق والصراحة والنية الحسنة بأن يكون الهدف تكوين بيت وأسرة فما المشكلة؟! لما لا ..
 
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